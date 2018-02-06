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◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧02月06日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             23925      5027   475.93  
0059   富邦金融             15075      4973   303.14  
0058   富邦發達              7410      4196   176.60  
0051   元大中型100          11047      9500   116.28  
0055   元大MSCI金融         33483     37154    90.12  
00704L 台新MSCI台灣正2       4228      4878    86.67  
00707R 元大S&P日圓反1        4116      5355    76.86  
00657  國泰日經225           4569      5964    76.61  
0054   元大台商50            9282     12124    76.56  
00702  國泰標普低波高息      8708     13188    66.03  
00714  群益道瓊美國地產      3575      5567    64.22  
0052   富邦科技              3764      6000    62.73  
00691R 兆豐藍籌30反1         2829      4606    61.42  
0053   元大電子              3862      6988    55.27  
00635U 元大S&P黃金          25097     46514    53.96  
00705R 台新MSCI台灣反1       3850      7315    52.63  
00698L 元大美債7-10正2       2755      5649    48.77  
0061   元大寶滬深          187108    417116    44.86  
00692  富邦公司治理         49342    114280    43.18  
00699R 元大美債7-10反1       2391      5714    41.84  
00633L 富邦上証正2         195626    510958    38.29  
00652  富邦印度              3817     10535    36.23  
006206 元大上證50           65687    195778    33.55  
00688L 國泰20年美債正2       1368      4115    33.24  
00667  元大韓國              1617      4929    32.81  
008201 BP上證50               876      2749    31.87  
00637L 元大滬深300正2      480849   1604606    29.97  
006207 FH滬深               47564    160392    29.65  
00689R 國泰20年美債反1       1579      5389    29.30  
00703  台新MSCI中國          6440     23550    27.35
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