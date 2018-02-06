◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧02月06日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 0057 富邦摩台 23925 5027 475.93 0059 富邦金融 15075 4973 303.14 0058 富邦發達 7410 4196 176.60 0051 元大中型100 11047 9500 116.28 0055 元大MSCI金融 33483 37154 90.12 00704L 台新MSCI台灣正2 4228 4878 86.67 00707R 元大S&P日圓反1 4116 5355 76.86 00657 國泰日經225 4569 5964 76.61 0054 元大台商50 9282 12124 76.56 00702 國泰標普低波高息 8708 13188 66.03 00714 群益道瓊美國地產 3575 5567 64.22 0052 富邦科技 3764 6000 62.73 00691R 兆豐藍籌30反1 2829 4606 61.42 0053 元大電子 3862 6988 55.27 00635U 元大S&P黃金 25097 46514 53.96 00705R 台新MSCI台灣反1 3850 7315 52.63 00698L 元大美債7-10正2 2755 5649 48.77 0061 元大寶滬深 187108 417116 44.86 00692 富邦公司治理 49342 114280 43.18 00699R 元大美債7-10反1 2391 5714 41.84 00633L 富邦上証正2 195626 510958 38.29 00652 富邦印度 3817 10535 36.23 006206 元大上證50 65687 195778 33.55 00688L 國泰20年美債正2 1368 4115 33.24 00667 元大韓國 1617 4929 32.81 008201 BP上證50 876 2749 31.87 00637L 元大滬深300正2 480849 1604606 29.97 006207 FH滬深 47564 160392 29.65 00689R 國泰20年美債反1 1579 5389 29.30 00703 台新MSCI中國 6440 23550 27.35