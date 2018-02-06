〈台股暴跌〉法說會前重挫 面板雙虎爆量下跌

美股重挫，連動台股大盤今 (6) 日重挫，面板雙虎去年營運成績不錯，法人推估全年每股純益都可望超越 3 元，法說會將在本周相繼登場，但遭遇大盤重挫，雙虎股價也難逃大跌命運，友達 (2409-TW) 盤中居成交量之冠，群創 (3481-TW) 居次，分別爆出逾 13 萬、10 萬的成交量，群創跌逾 5%，且失守各均線。

友達法說會 2 月 7 日將召開、群創則是在 2 月 9 日接棒，友達累計去年前 3 季稅後純益 281.6 億元，每股純益 2.93 元；去年第 4 季合併營收 806.6 億元，季減 7.7%，年減 12.2%，累計去年全年合併營收 3410.3 億元，年增 3.6%。

法人估去年第 4 季毛利率、營益率都下降，分別為 11-13% 與 4-6%，單季每股純益約 0.31-0.33 元；全年每股純益超過 3 元，連續 5 年獲利。

群創去年第 4 季合併營收 791 億元，季減 0.5%，累計全年合併營收 3292 億元，年增 14.7%；法人預估群創第 4 季毛利率下降到 16.5%，單季每股純益約 0.6 元，全年每股純益約 3.88 元，同樣是連續 5 年獲利。

面板雙虎今年仍將獲利，法說會前逢台股重挫，今日同樣難逃跌勢，友達以 13.1 元開低，一度下探至 12.7 元，盤中爆出逾 13 萬張成交量，跌幅 4.86%，跌破季線；群創以 13.05 元開低，一度下探至 12.6 元，盤中跌幅 5.59%，成交量逾 10 萬張。