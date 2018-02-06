券商2018年收入結構變化顯著 自營占比27.66%升至第一

2月5日晚間，中國證券業協會發布證券公司2017年經營數據，131家證券公司合計實現營業收入3113.28億元，較2016年減少5.08%;國内券商2017年全年合計實現淨利潤1129.95億元。其中，120家公司實現盈利;有11家券商虧損。

券商主營業務收入結構已發生重要變化，全行業經紀業務、證券承銷與保薦業務、財務顧問業務收入同比下滑，證券自營業務、資産管理業務收入占比逐步提升。在結構化行情之下，2017年券商自營業務收入占比升至第一：證券投資收益(含公允價值變動)860.98億元，超過了經紀業務收入，占比27.66%。2016年、2015年這一數字分别是17.33%、24.58%。

具體來看，各主營業務收入分别為：代理買賣證券業務淨收入(含席位租賃)820.92億元、證券承銷與保薦業務淨收入384.24億元、財務顧問業務淨收入125.37億元、投資咨詢業務淨收入33.96億元、資産管理業務淨收入310.21億元、證券投資收益(含公允價值變動)860.98億元、利息淨收入348.09億元。據統計發現，證券行業2017年全年營業收入同比下滑5.08%，淨利潤同比下滑8.47%。

在各項主營業務收入中，代理買賣證券業務、證券承銷與保薦業務、財務顧問業務、投資咨詢業務、利息淨收入均較2016年下降。不過，整個證券行業的自營業務總體增長迅速，131家券商證券投資收益2017年全年同比增長51.46%。截至2017年12月31日，131家證券公司總資産為6.14萬億元，淨資産為1.85萬億元，淨資本為1.58萬億元，客戶交易結算資金餘額(含信用交易資金)1.06萬億元，托管證券市值40.33萬億元，受托管理資金本金總額17.26萬億元。

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