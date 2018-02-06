華寶國際(00336-HK)分拆華寶香精計劃發行6159萬股A股

華寶國際(00336-HK)公布，其分拆在深圳交易所上市的華寶香精股份計劃發行6159萬股A股，發售價待定。據普華永道中天會計師事務審計的財務數據，截至去年十二月底止年度，華寶香精股份資產總值、營業額及淨利潤，分別為62.21億、21.98億及11.67億元人民幣。

在是次發行中，按中國監管機構要求，其中包括由華寶股份的控股股東華烽國際投資控股、控股股東的一致行動人上海香悅科技發展有限公司，公司直接控股股東(Mogul Enterprises Limited、Jumbo Elite Limited、ResourcefulLink International Limited、Power Nation International Limited、Real Elite Investments Limited和RaiseSino Investments Limited)、公司及下屬子公司(Chemactive Investments Limited、Huabao

Investment Company Limited、Spanby Industrial Limited、Ingame Technology Limited、智輝國際投資有限公司和華烽國際有限公司)分別作出以下承諾：自華寶股份上市之日起三十六個月內，

不轉讓或者委託他人管理本公司直接或者間接持有的華寶股份首次公開發行前已發行的股份，也不由華寶股份回購本公司直接或者間接持有的華寶股份首次公開發行前已發行的股份。

如華烽中國和香悅科技在鎖定期滿後兩年內減持所持華寶股份，減持價格將不低於華寶股份首次公開發行股票的發行價。華寶股份上市後六個月內如其股票連續20個交易日的收盤價均低於發行價，或者上市後六個月期末收盤價低於發行價，華烽中國和香悅科技持有的華寶股份的鎖定期限將自動延長六個月。

此外，公司實際控制人朱林瑤作出的承諾如下：自華寶股份股票上市之日起36個月內，不轉讓或委託他人管理朱女士直接或間接持有的華寶股份公開發行股票前已發行的股份，也不由華寶股份回購朱女士直接或間接持有的華寶股份公開發行股票前已發行的股份。如朱女士間接控制的華烽中國和香悅科技在鎖定期滿後兩年內減持所持華寶股份，減持價格將不低於華寶股份首次公開發行股票的發行價(如遇除權除息事項，該發行價作相應調整)。華寶股份上市後六個月內如其股票連續20個交易日的收盤價均低於發行價，或者上市後六個月期末收盤價低於發行價，華烽中國和香悅科技持有的華寶股份鎖定期限將自動延長六個月。

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