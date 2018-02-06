人民幣中間價報6.3072元 下調53個基點

融界網站 2 月 6 日訊今日人民幣兌美元中間價報 6.3072 元，較上一交易日（2 月 5 日）的 6.3019 元下調 53 個基點。



人民幣低開高走中期上行趨勢不改

年初以來，美元持續走弱，在直接推動其他貨幣對美元升值的同時，也引起資金重新流向其他發達經濟體和新興市場經濟體，導致包括人民幣在內的非美貨幣較明顯升值。如果美元走勢出現較大變化，對外匯市場行情的影響不容忽視。

目前市場對美元反彈持續性和空間仍持謹慎態度。外匯分析師表示，歐洲等其他主要非美經濟體經濟復甦、貨幣政策趨於收緊，削弱了此前美元走強依賴的經濟增長與貨幣政策的領先性，這是 2017 年以來美元由強轉弱的主要邏輯。這條邏輯並未出現明顯變化，市場仍相對看好歐洲等經濟體復甦和政策收緊的空間，歐元等升值將繼續令美元承壓。

年初以來美元指數累計下跌超過 3%，跌幅一度達到 4%，在 2017 年下跌 10% 之後，美元指數的調整已經比較明顯。鑑於美國經濟依然保持強勁增長，通脹預期升溫可能推動美聯儲更快加息，未來美元下行空間需要進一步觀察。

相應的，年初以來，人民幣對美元市場匯率已累計升值約 3.6%，超過 2017 年全年升值幅度的一半，短期過快升值可能帶來一定波動風險。

外匯市場人士表示，外部環境對人民幣匯率走勢依然相對友好，加上國內經濟基本面支撐、匯率貶值預期繼續收斂，人民幣升值慣性依然存在，但未來可能漲勢放緩，雙向波動加大。

廣發證券郭磊團隊認為，中國經濟再度引領增長、四大系統性風險緩和、資產型通脹得到控制是人民幣匯率再度走強的三大原因。人民幣目前可能在經歷一輪中期基本面重估。不過，中期上行的大方向與短期超漲並不矛盾，考慮到出口系壓力，短期比較集中的升值趨勢隨時可能出現節奏緩和或回調。

新聞來源：金融界