2大原因加持 和大1月營收月增逾3成 創單月新高

汽車傳動系統製造廠和大 (1536-TW) 今 (6) 日公布 1 月合併營收 6.29 億元，月增 33.6%、年增 17.2%，創單月歷史新高，和大說明，營收創高主要是受惠大部份客戶需求增加，加上新產線良率提升。隨著新產線陸續投產，法人估，和大第 1 季合併營收有望創單季新高紀錄。

和大指出，1 月大部份客戶需求增加，加上嘉義大埔美廠第一期 4 條 AI 智能化工業 4.0 生產線優化，良率提升，推升營收動能，其中，國際知名農機大廠需求倍增，此客戶往年在公司營收排行 10 名外，但今年可望擠進前 5 大，目前和大對此客戶的訂單仍供不應求，正積極調整產能中。

除了已投產的新產線，和大嘉義大埔美廠第一期第 5-7 條生產線可望於 2 月底取得客戶認證，3 月正式導入量產，屆時嘉義大埔美廠第一期共有 7 條 AI 智能化生產線全部導入量產。

和大也表示，嘉義大埔美廠第二期廠房蓋廠完成並取得使用執照，由於原有客戶和新客戶的新專案訂單已陸續確定，因此正進行第一期第 8 條生產線及第二期的 6 條 AI 智能化生產線規劃，預定分別於今年底、2019 年 3 月底 2 梯次入廠安裝、定位並試車完成。

近日中國、美國和歐洲知名汽車大廠受到政策的影響，皆大舉投入電動車的轉型研發，並預計從今年起至 2020 年間陸續導入量產，和大樂觀看待未來電動車減速齒輪箱、差速器等傳動系統關鍵零組件供應將大有斬獲