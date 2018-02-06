美道瓊指數連兩日重挫 分析師：介入台股要等這些訊號

美股道瓊工業指數連兩個交易日盤中累計重挫逾 2000 點，同時，昨晚道瓊收盤大跌 1175.21 點或 4.6%，國泰證期顧問處協理簡伯儀今 (6) 日指出，美股遭逢投資人「長線停利、短線停損」的賣壓而大跌，就台股而言，在國際股市氣氛不佳，要等台股量縮止穩才是介入良機。

而證券分析師黃漢成則指出，目前看來美國股市尚未進入空頭市場，台股投資人目前在面對可能出現今天開盤等恐慌性賣壓出籠，集中市場加權股價指數可能以低盤開出後反攻，但重要的市場訊號在於政府的 8 大行庫買盤是否進場及中長線的壓寶「抱股過年」買盤是否出現。

黃漢成指出，預估台股在今天開盤的賣壓消化後，仍將進入區間整理，目前投資人持股可保持 5-6 成的水準。

證券、期貨分析師張陳浩強調，台股集中市場加權股價指數目前仍在前波平台整理區的 10850 點之上，但預估台股今天早盤開盤將下挫，並測試季線 10765.26 點的支撐，也說是說，台股早盤今天可能下跌 181 點。

張陳浩指出，台股昨日收盤下跌 179 點，但 K 線型態為留下影的黑 K 棒，如今天台股走勢再留下影線，則將出現有止跌的契機，而目前季線為最大支撐台股的指望。

今晨美股收盤數據，道瓊工業平均指數收低 1175.21 點或 4.60% 至 24345.75。Nasdaq 指數收低 273.42 點或 3.78% 至 6967.53。S&P 500 指數收低 113.19 點或 4.10% 至 2648.94。費城半導體指數收低 62.17 點或 4.72% 至 1255.81。