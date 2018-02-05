361度(01361-HK)：三季361U+2DA童裝訂貨價值同比達低雙位數增長

361度(01361-HK)公告稱，集團361U+2DA童裝于2018年第叁季的訂貨會訂貨價值(以批發價值計算)達到低雙位數同比增長的理想成績。有關訂貨價值增長代表自2015年第一季以來第十五個連續季度錄得改善。

361U+2DA童裝為集團内獨立營運的業務單位，主要提供3至12歲兒童适用的運動鞋履、服飾及配件産品。于2018年秋季訂貨會，鞋履、服飾及配件訂單分别佔42.5%、55.2%及2.3%。鞋履在平均售價(「平均售價」)方面錄得低單位數增長。服飾在訂貨量方面錄得接近百分之二十五增長，在平均售價方面錄得高單位數增長。

童裝的增長速度已經高于主品牌業務，這個版塊也將成為集團未來新的增長亮點。兩胎政策的施行亦成為中國童裝市場持續發展的推動因素。加之父母晚生晚育、財務狀況穩定以及出生率增加等社會因素，將有助于促進童裝行業的市場快速增長。另外，由于兒童服飾是剛性需求，兒童服裝市場的增長潛力無限。集團將繼續依托其領先的行業地位，大力發展和推動童裝版塊的高增長。

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