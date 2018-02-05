〈東森打國際盃〉越南可望成新南向重要基地 評估投資15億美元

東森集團總裁王令麟今 (5) 宣示，今年集團定調的新媒體、新零售二大版圖將走向國際化，在市場上要和 Google、Facebook、LINE 等境外國際級公司較勁，目前已有計畫在越南進行永安港大型投資案，投資金額高達 15 億美元 (約新台幣 440 億元)，用以投資碼頭。

東森說明，越南總理已邀請王令麟於 3 月 20 日前去實地考察，越南也將成為東森配合政府拼新南向政策的重要基地。

東森集團除了前進越南，也宣告今年將搶進中國電商市場開賣東森自有的保健食品，王令麟高度看好中國的保健市場成長力道。

新零售是東森集團發展的重心，東森購物也是東森集團的金雞母，2017 年的營收 139 億元，獲利 4.8 億元，今年除了跨通路整合、發展自營商品，將持續進行國際合作併購並拓展海外市場。

其中，在跨國合作方面，將持續與韓國現代購物、日本亞朱蘭合作，引進特色商品並同步進行線下體驗行銷等多元購物新體驗。

王令麟喜歡看韓劇，也觀察到韓劇商機龐大，因此，日前已與韓國現代購物、KBS 電視台三方已在台成立「東森現代韓媒」，合作的韓劇頻道預計將在今年中開播，將引進最新韓劇和綜藝節目。

另一方面，王令麟也積極推動新媒體的國際化，東森新聞雲將積極擴大服務海外華人讀者群，現在已有美國、紐澳、馬來西亞等不同分版內容，也將規劃新增其他區域如大陸、港澳等，將華文新聞服務擴展至海外的全球華人。