野村：內地智能手機市場反彈仍需時觀察

內地智能手機市場經過前幾年高速增長後，近年上升乏力。野村大中華區半導體及科技行業分析師滕喆安指出，目前內地4G滲透率已經很高，加上換機周期拉長令內地智能手機市場到了瓶頸期。他表示，僅靠硬件規格升級已經無法吸引消費者，面對國內市場逐漸飽和，以華為及小米為首的內地智能手機生產商將目光轉移至新興市場；至於今年的內地智能手機市場，將以產品結構調整為主，料今年3月或出現反彈，但只屬季節性因素，市場是否真正復甦還需時觀察。該行中國電訊及科技行業分析師應重熙補充指，至今年年底內地的4G滲透率已高達80%，高滲透率限制了智能手機創新空間，市場真正變化相信要等到5G時代的普及，但預料由5G引起的換機潮至少要等3年之後。

另外，滕喆安又指，上游半導體零部件的漲價潮將於今年持續，壓縮中下游零部件廠商的獲利空間，令行業出現倒閉或合併潮，但未來內地將成為半導體生產的重鎮，因為內地需求龐大足以支撐該產業運作，加上內地政府對半導體企業的補助力度屬世界罕有，未來半導體市場將逐漸傾向國內。

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