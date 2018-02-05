【異動股】紫金礦業(02899-HK)股價創52周新高

紫金礦業(02899-HK)現報4.23元，升0.07元，升1.683%，成交量1.49億股，涉資6.1億。股價創52周新高。

該公司早間公布，公司股東新華都實業集團股份有限公司以全部持有的該公司A股股票約7.35億股(約占公司股份總數3.19%)為标的，于2017年5月22日非公開發行可交換公司債券，發行價格為100元/張，發行規模為18.49億元，初始換股價格為3.85元/股(後因公司實施2016年度分紅，換股價格調整為3.79元/股)，于2017年6月5日起在上海證券交易所挂牌交易，債券簡稱“17新華EB”，債券代碼“137028”。此次可交換債券換股期自 2018 年 1月23日至2020年5月22日。

公告稱，公司于2018年2月2日接到新華都實業通知，于2018年1月23日至2018年2 月1日期間，此次可交換債券累計換股A股約3.59億股，換股價格為人民币3.79 元/股，累計換股約占公司股份總數1.56%。截止2018年2月1日，新華都-國信證券-17新華都EB擔保及信托財産專戶仍持有公司A股股票約3.765億股，占公司股份總數的1.63%。

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