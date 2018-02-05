【大行報告】里昂料港銀股價仍相對疲弱 首選中銀香港(02388-HK)

里昂發表報告指，港銀股將于農曆新年後陸續公布2017下半年及全年業績，料行業股價仍將相對疲弱，主要由于估值較高及收入前景欠明朗。該行預期，受非利息收入影響，恆生銀行(00011-HK)去年下半年稅後純利將按年升18%，但按半年下跌6%，將恆生評級由「沽售」升至「跑輸大市」，目标價由167元升至181元。
東亞銀行(00023-HK)方面，預期稅後純利將繼續錄得按年升幅，因相關壞帳減少，以及下半年由可出售證券中獲得13億元溢利。給予東亞「沽售」評級，目标價由27.25元升至28元。
中銀香港(02388-HK)方面，預期受惠非利息收入影響，下半年稅後純利將按年升14%，但按半年下跌17%，主要由于出售集友銀行所得于上半年入帳，以及其投資物業估值下降所影響。給予中銀香港「跑輸大市」評級，目标價40.5元，維持行業首選。
截至發稿，恆生銀行微跌0.81%，報182.6元，成交1.28億元；東亞銀行跌1.66%，報32.5元，成交1812.11萬元；中銀香港跌1.13%，報39.25元，成交2.45億元。
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