〈星展總座退休〉5大外銀高層近2年內全換人

外銀高層人事異動又一樁，星展銀行今 (5) 日宣布陳亮丞將於年底退休，並提前 6 月 1 日交棒給星展銀環球金融交易產品部主管林鑫川，這也是繼澳盛銀、渣打銀、滙豐銀、花旗銀後，第 5 間外銀宣布高層人事異動消息。

外銀高層異動風潮，最早由澳盛銀行開出第一槍，2016 年 6 月澳盛銀包含董事長、前總經理以及金融市場總處長 3 名高層請辭或申請退休，大動作的人事異動，也引發外界諸多聯想，而在同年 12 月，澳盛銀即宣布由澳盛銀菲律賓總經理陳國榮接任澳盛 (台灣) 銀行總經理職缺，原總座經天瑞正式退休。

緊接著 2017 年 2 月渣打銀行宣布總經理異動，當時渣打銀原總經理陳銘僑轉為大中華暨北亞地區金融市場處負責人，並兼任香港金融市場處業務主管，渣打銀總經理一職，由在香港及上海歷任要職服務 18 年的林遠棟接任。

滙豐銀行則在 2017 年 6 月公告，滙豐銀行前台灣總經理李鐘培，轉赴台泥任總經理，滙豐銀行台灣總經理一職由滙豐 (台灣) 銀環球資本市場處負責人陳志堅接任，而這是外銀高層異動中，唯一一名由台籍幹部升任，其餘均由海外調派。

再來外銀龍頭花旗銀行也在 2017 年 11 月驚傳大換血，當時董事長管國霖宣布 2018 年 1 月 1 日退休，並交棒給花旗銀台灣區總裁莫兆鴻，據了解，消費金融總事業群負責人李芸也將退休，即便花旗銀未正面回應此消息，不過龍頭外銀高階主管陸續走人，也引發金融圈議論紛紛。

而星展銀行今天也宣布總座異動消息，陳亮丞將於今 (2018) 年年底退休，並提前於 6 月 1 日將星展銀行（台灣）總經理一職交接給星展銀行環球金融交易產品部主管林鑫川，這也是近 2 年內，第 5 間在台外銀高層異動，目前此項人事異動，待主管機關核准後生效。