〈星展總座退休〉陳亮丞年底退休 6月提前交棒林鑫川

星展銀行（台灣）今 (5) 日宣布，星展銀總經理陳亮丞將於今 (2018) 年年底退休，並提前於 6 月 1 日將星展銀行（台灣）總經理一職交接給星展銀行環球金融交易產品部主管林鑫川，同時，陳亮丞將出任資深行政顧問至 2018 年年底，協助星展銀行業務交接。

星展銀行表示，陳亮丞在台灣銀行業耕耘貢獻 40 年，其帶領星展銀行 10 年時間內，遞交出 15% 年均複合成長率，並擴大 4 倍客戶資產規模，此外，也順利在 2008 年承接寶華銀行業務，並在一年內轉虧為盈。去年 12 月，更完成收購澳盛銀行個人金融與財富管理業務，為星展銀行（台灣）納入逾 50 萬的客戶群。

而即將接任總經理一職的林鑫川，曾在摩根大通工作，負責推動該行在亞洲的數個營運風險項目，並曾於新加坡和紐約資誠會計事務所擔任要職。

林鑫川 2001 年加入星展銀行，目前星展銀行環球金融交易服務部董事總經理兼產品開發與管理總監，歷任星展銀行企業及機構銀行部營運長、星展集團總稽核、星展集團 Basel II 計畫董事總經理、以及星展銀行集團風險及營運風險管理資深副總裁等要職。

星展銀行表示，此項人事異動仍待主管機關的同意與核准。