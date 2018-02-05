什麼是川普主義？

沒有思想和信仰做基礎，川普扛得起主義的大旗嗎？（夏明珠專題報導）

2016 年美國總統大選期間，大家都在說，媒體永遠搞不懂川普怎麼會選得那麼好，一個記者對這件事的評論，堪稱是到目前為止最精闢的，他說，那是因為媒體都斤斤計較於他講了什麼，但從不把他的話，當一回事，而美國民眾不會對他的話字斟句酌，但是願意認真看待他，其實，川普的支持者也知道他的話有吹牛、甚至騙人的成份，有些事情他只是說說而已，不可能兌現，不過他們就是喜歡那種爽的感覺。

轉眼，川普上任已經滿一年，媒體和大眾或許真的該認真的

他兌現了減稅的承諾，真的退出了巴黎氣候協定，他拚了命的要廢除歐記健保，不顧一切實施旅遊禁令，一直到現在，還沒有放棄建造圍牆，防堵墨西哥人偷渡。

那麼，我們現在該把他主張的一切，稱之為川普主義了嗎？主義的意思是就是承認他做的事情以及他的世界觀，是有一套思慮周詳的理念作為根據，不過到目前為止，多數觀察家還是認為他只是出於討好選民的動機，以民粹為最高指導原則，憑藉直覺和衝動在做事。

小布希執政期間的一個白宮顧問說，川普沒有一貫的理念和信仰，他就是事情發生當下，想到什麼就是什麼。

川普有可能星期一說氣候變遷是胡扯，星期二又覺得確有其事，星期三，則推翻星期二的想法，回歸星期一。

這與我們認知的應該是一種思想和信仰的主義，比方說 1980 年代的雷根主義和柴契爾主義，當然是不一樣的。

雷根時代的白宮政策顧問巴柏說，當年的雷根，也像川普一樣，承受媒體很多批評，柴契爾亦然，但是大家都知道他們相信什麼，以及想怎麼做。巴柏說，他的老闆永遠都願意妥協，只要他認為妥協可以帶來好的結果。不過，在川普的身上，大家看不到這種一貫性，從頭到尾只有一句美國優先的口號是不變的。但是美國優先的結果就是一團混亂。

如果硬要找出一個川普比較明顯堅持的事情，就是只要是歐巴馬時代具有代表性的政策，像歐記健保、氣候變遷、伊朗核能協議以及與古巴關係破冰，川普都想要消滅。

有一個有趣的故事，可以說明這一點，有一回英國金融時報的記者去白宮訪問川普，記者按照排定時間抵達橢圓形辦公室的時候，發現辦公室門口都是人，白宮幕僚長、新聞處主任、發言人、首席策士、以及這個顧問、那個顧問等等，大家都站著等，訪問中間休息的時候，一群人蜂擁而入，搶著要和川普說話。那個也訪問過歐巴馬的記者說，他訪問歐巴馬的時候，歐巴馬身邊只有一個新聞秘書，看不到別的閒雜人等。為什麼會差那麼多，因為川普的顧問，都知道他的毛病，如果是同樣一件事情，誰最後一個跟他講到話，就最有可能成功。

就連白宮幕僚長凱利都說，川普這個人彈性很大，這當然是比較委婉的說法。

另外，川普好鬥成性，得理不饒人，沒理也不饒人的性格，也是他的致命傷，如果要問，川普是不是有一套特別的行事風格，答案絕對是肯定的，他走得是張揚和喧囂的路線，過程中會有很多爭吵、甚至叫罵，當然也不會少了自吹自擂。

但是如果把這種風格稱之為川普主義，那可能就有點誇大了。話說回來，2016 年十一月，把他送進白宮的那些人，他們也知道自己選的不是一個學者或是思想家，他們選他，就是為了搞定政治人物搞不定的事情。（夏明珠專題報導）