分析員﹕港股大幅低開 32000點受考驗

美國股市於上周五大幅下跌，主要是受到當地國債孳息率上升拖累，市場人士相信今早港股將會大幅低開，並考驗32000點心理關口。

道瓊斯指數收市報25521點，跌666點或2.5%，標準普爾指數指數收市報2762點，跌60點或2.1%，納斯達克指數收市報7241點，跌145點或2%。

歐洲股市方國，英國富時指數收市報7443點，跌47點或0.6%，德國DAX指數收市報12785點，跌219點式或1.7%，法國CAC指數收市報5365點，跌90點或1.6%。

港股在美預託證券(ADR)悉數低收，中國海洋石油(00883-HK)ADR折合收市報12.33元，較本港收市價低2.6%，中國石化(600028-CN)(00386-HK)ADR折合收市報6.77元，較本港收市價低2.9%，中國石油(601857-CN)(00857-HK)ADR折合收市報6.15元，較本港收市價低2.9%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)ADR折合收市報26元，較本港收價低2.1%。

時富證券聯席董事鄧建初指出，今日大市將會低開，並預料會考驗32000點，又建議投資者可以在32000點附近入市。

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