偉能集團(01608-HK)行使認購權持秘魯能源礦產公司51%股權

偉能集團(01608-HK)公布，於2018年2月2日(秘魯利馬時間)，偉能集團控股行使該認購權；以認購GenrentdelPeruS.A.C.按行使代價460萬美元(相當於3588萬港元)之51%的有投票權普通股，根據可轉換貸款文件之條款，該代價將由未償還貸款之相同金額所抵銷。根據可轉換貸款文件之條款及條件，集團已與AUA、FKGenerators及項目公司訂立股東協議。

根據可轉換貸款文件，於2018年2月2日行使認購權後，偉能集團與AUA、FKGenerators分別持有GenrentdelPeruS.A.C.51%與49%股權。董事盡悉，AUA及FKGenerators均由Kurz家族最終控制GenrentdelPeruS.A.C.,一間於秘魯成立及經營的特殊用途公司，該公司根據秘魯政府透過能源礦產部代理日期為2013年9月18日之20年特許經營協議獲得該項目。

於2018年2月2日，GenrentdelPeruS.A.C.完成向美利堅合眾國機構投資者發行本金為1.065億美元(相當於8.307億港元)之19年期非上市有抵押優先票據，以集資（其中包括）償還現有銀行及其他貸款、滿足項目的營運資金需求及向偉能集團控股支付約1692.8萬美元(相當於約1.32億港元)）作為提早償還部份貸款餘額之本金約1686.8萬美元(相當於約1.315億港元)）及結算應計利息59,889美元(相當於約467,134.2港元)。優先票據無追索權並以項目公司資產第一優先擔保權益及由偉能集團控股、AUA及FKGenerators持有項目公司的全部股權作為抵押。優先票據獲惠譽評為BBB–級。於認購權行使及預付款項後貸款結餘之本金為853萬美元(相當於6654.6萬港元)）已變為附帶利息股東貸款，期限為5年，並從屬於優先票據。

鑒於期權行使，集團已於2018年2月1日(秘魯利馬時間)向Telemenia按名義代價為510秘魯索爾(相當於約1,293港元)收購VPTMIquitos之51%的股權。該合營企業乃為項目公司之項目提供運營及維護服務的唯一業務，其服務內容包括：為運營該項目的設施提供所需之所有合理運營及維護服務；採取措施確保進行維護活動時的環境保護；遵守適用法律的環境、安全及健康標準及規定；建立及維護安全措施及方案；及維護該項目所需所有許可證生效。

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