意馬國際(00585-HK)1.5億售融資業務

意馬國際(00585-HK)公布，公司以1.5億元出售Imagination Holding Limited50%權益。Imagination Holding 投的資原由公司按1.5億元入賬。此後，投資錄得虧損約968萬元。

Imagination Holding主要從事透過其間接全資附屬公司Simagi Finance Company Limited(持牌放債人)向客戶提供融資業務。意馬國際未來一項主要業務將為提供綜合金融服務。公司相信，放債將構成上述策略的一個必要部分，公司有必要令該業務處於其完全管理及控制下。公司已就此作出準備，因此，公司可能與Imagination Holding項下合營公司形成直接競爭，帶來潛在的利益衝突問題。因此，公司相信，退出合營公司屬有利。此外，合營公司於過去兩年累積虧損約2123.8萬元。

該協議將令公司可按較最新資產淨值的溢價退出合營公司，公司因此相信由買方提出的出售事項將是公司變現及收回於合營公司的投資，釋放資源集中於公司自身業務及策略之良機。

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