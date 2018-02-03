「黑色星期五」！騰訊(00700-HK)ADR收報436.45元

美股上演「黑色星期五」！美國1月非農業職位增幅超過預期，市場憂慮聯儲局加息步伐加快，道指收市急跌665點，創2016年6月來最大單日跌幅。港股ADR指數收報31974點，跌627點，跌1.96%，跌穿32000點大關。
「股王」騰訊控股(00700-HK)ADR收報436.45元，較港收市跌15.95元；港交所(00388-HK)ADR收報282.4元，較港收市跌6.6元。
金融股全面下跌，匯豐控股(00005-HK)ADR收報83.36元，較港收市跌0.34元；建設銀行(00939-HK)ADR收報8.77元，較港收市跌0.18元；工商銀行(01398-HK)ADR收報7.21元，較港收市跌0.18元；中人壽(02628-HK)ADR收報26元，較港收市跌0.55元。
油價跌油股亦挫，中國石油股份(00857-HK)ADR收報6.15元，較港收市跌0.18元；中國海洋石油(00883-HK)ADR收報12.33元，較港收市跌0.33元。
中移動(00941-HK)ADR收報80.19元，較港收市跌0.71元；聯通(00762-HK)ADR收報11.58元，較港收市跌0.06元；中電信(00728-HK)ADR收報3.78元，較港收市跌0.07元。
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