〈數位帳戶好夯〉開戶不用跑銀行 5大數位帳戶比一比

銀行搶攻宅經濟，讓民眾不用趕 3 點半跑銀行，線上就能開戶，目前市面上 5 大數位帳戶，分別為台新銀行 Richart、王道銀行 O-Bank、華南銀行 SnY、中國信託銀行 HOME BANK + 以及國泰世華銀行 KOKO 等，而根據調查，台新銀行 Richart 在開戶數及好評影響力上，均領先其他品牌

數位帳戶與一般帳戶最大差別，在於數位帳戶沒有實體存摺，一天 24 小時都可以申請，不受銀行營業時間限制，且免排隊，線上就可申辦，過去存匯都需要到銀行辦理，現在有了數位帳戶，只要在網路透過 App，即便銀行營業時間結束，也能進行轉帳。根據金管會統計，至 2017 年底，全台共有 22 家銀行設有數位帳戶。

根據 DailyView 網路溫度計調查，數位帳戶網路好評影響力排名中，由台新銀行 Richart、王道銀行 O-Bank 位居冠、亞軍。調查指出，台新銀行 Richart 簡單、快速、透明、貼心 4 特性，貼近年輕人使用習慣，且搭配 GOGO 卡高額回饋，包括一般消費 1.5%、指定數位通路 3.5% 高回饋，讓台新 Richart 無論在開戶數及好評影響力，都領先其他品牌

而王道 O-Bank 則具有兩大服務特點，即創新數位服務，為全台第一家全數位化銀行，以及創新理財服務，推出 1000 元低門檻機器人理財，據王道銀行內部統計，超過 9 成的機器人理財客戶均有賺到錢，一個月最高投報率可到 1.8% 至 2%。

此外，國泰世華銀行 KOKO 帳務整合能力強，強調將生活中的和錢有關的大小事，包括發票、記帳、刷卡、繳費、投資等，均整合在 APP 中，且信用卡整合一卡通、金融卡、icash 等功能，並主打每月 50 次 跨行轉帳和 50 次跨行提款免收手續費，帶動數位帳戶成長。

至於華南銀行 SnY(Smart and Young) 主打聰明便利理財，專攻年輕族群，其中也推出包括存款年利率最高 1.1%、網路購物最高 3.5% 現金回饋、跨行轉帳不限次數每筆手續費 5 元計收、結購外幣存款有 14 種幣別匯率優惠。

中國信託銀行 HOME BANK + 則主打數位理財服務，HOME BANK 取其台語的諧音「方便」，主要解決客戶不方便的痛點，其中數位帳戶功能包括 ATM 提存方便、自動會收支管理、可利用網路銀行繳付水電瓦斯等生活費用、刷悠遊 Debit 卡享 0.3% 現金回饋，以及設定團購聚餐金額及 LINE、FB 好友，系統發送通知並自動對帳等便利服務。

整體來看，DailyView 網路溫度計調查發現，年輕族群和上班族，由於較難撥出時間，加上不喜歡去銀行，為數位帳戶的主要目標族群；再者，當數位帳戶的優惠越好，使用者的好感度越高，民眾會使用數位帳戶的關鍵因素，在於活存、消費回饋優惠，即優惠與品牌正面聲量呈現正相關。