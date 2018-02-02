冷戰中 懷疑美國政府在刻意壓低美元

根據 CNNMoney 分析報導，美元兌主要外幣創下數年來最疲弱水準。

專家說，美元的跌勢，至少有部份是由美國政府所推動。另有分析師說，這是一項精心的計畫，目的在推升美國經濟，而且是由主要貿易夥伴 -- 如歐洲與日本 -- 付出代價。

Pimco 投資公司分析師費爾斯 (Joachim Fels) 本週說：「川普政府正在從事一項匯率冷戰，而且贏得勝利，」

美國經濟正在健康成長，聯準會 (Fed) 也採取了升息行動。通常，這種種情況將能支撑美元走強。

但美國政府的某些言行與行動，却促使投資人賣出美元。自今年初以來，美元兌其他主要貨幣大跌了近 13%。

費爾斯指出，當經濟已經轉佳，川普政府却減稅，並增加支出，時機根本錯誤。這些措施將增加更多政府債務，讓投資人不願持有美元資產，如美國債券。

費爾斯指出，這種政策對市場送出了明顯訊號，即疲弱的美元才是目標。市場也已經了解了這項訊號。

上週，美國財政部長梅努欽的談話顯示，美元疲弱有利於美國的貿易與機會。該談話增加了美元利空氣氛。稍後，梅努欽試圖收回該談話，他說，他的談話遭到斷章取義。川普總統也堅持他要強勢美元。

但是 Gavekal 研究公司分析師克洛柏 (Arthur Kroeber) 說，投資人對川普的談話，應抱持懷疑態度。

在上週提供給客戶的報告中，克洛柏指出，川普要降低美國的貿易赤字，美元必須進一步大幅下跌，才能達成這項目標。