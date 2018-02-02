國銀第9家 臺灣銀行插旗澳洲 雪梨分行今開幕

臺銀雪梨分行今 (2) 日開幕，為繼合庫銀、第一銀、華南銀、兆豐銀、台灣中小企銀、玉山銀、台新銀、中信銀後，第 9 家在澳洲設立據點的本國銀行，臺銀表示，去 (2017) 年 12 月及 1 月成立矽谷及曼谷辦事處後，澳洲雪梨分行也隨之開業，目前東協國家申設代表人辦事處的進程也積極進行中。

臺銀董事長呂桔誠表示，澳洲經濟具高度發展潛力，許多台商在此深耕經營，而臺灣銀行前進雪梨，是區域布局的新里程碑，國際營運據點已涵蓋歐、美、亞、澳、非五大洲。

呂桔誠說，配合政府新南向及亞洲矽谷政策，去年 12 月及今年 1 月成立矽谷及曼谷辦事處，今日雪梨分行也隨之開業，目前海外布局上，於德國法蘭克福及東協的越南、菲律賓、印尼及馬來西亞等國申設代表人辦事處的進程，也積極進行中。

根據金管會統計，若加上臺灣銀行，目前已有 9 家本國銀行在澳洲設立據點，包括合庫銀行、第一銀行、華南銀行、兆豐銀行、台灣中小企銀、玉山銀行、台新銀行、中信銀行等，地點分別為雪梨、布里斯本與墨爾本 3 處。

其中，兆豐銀行在雪梨、布里斯本及墨爾本都設有分行；合庫銀行則在雪梨及墨爾本都有分行；台灣中小企銀在雪梨、布里斯本有分行；華南銀行及玉山銀行都在雪梨設分行；台新銀行則在布里斯本設分行；中信銀行在雪梨設有辦事處。

臺銀表示，雪梨分行位於雪梨市金融區 Chifley Tower，交通便利，主要業務包括存款、匯款、進出口業務、企業貸款及國際金融業務，首任經理為李仁明。