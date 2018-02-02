阿里巴巴季度國際零售業務 同比增93%至47.33億元

阿里巴巴集團公佈截至2017年12月31日止季度（「2018財年第三季度」）業績。第三季度，阿里巴巴集團收入同比增長56%至830.28億元（人民幣，下同），由於中國零售業務、國際零售業務和阿里雲的收入強勁增長，以及菜鳥網絡業績合併所致，帶動業績錄得強勁增長。按非美國通用會計準則（Non-GAAP）下，盈利同比增長20%至270.07億元，攤薄後每股盈利增長18%至10.61元。阿里的收入及盈利表現均優於市場預期。

阿里巴巴集團首席執行官張勇表示：「阿里巴巴又收穫了一個強勁季度，這主要得益於中國消費者持續強勁的購買力，以及我們為商家和消費者提供多元化創新服務。我們拓展了在新零售領域的規模和足跡，借力移動技術和企業科技來傳達新零售的理念，為消費者帶來融合線上線下的消費體驗。」

阿里巴巴集團首席財務官武衛表示：「這一季度我們取得了出色的業績，整體收入同比增長56%。考慮到我們在臨近財年結束時的強勁表現和業務增長的可預見度，我們將2018財年的收入指引調整為55%至56%，高於去年公佈的收入指引的區間高點53%。我們的核心業務在本季度創造了高達71億美元的自由現金流，支援我們能夠在新零售、雲計算、數字娛樂和全球化領域的投資。」

阿里巴巴第三財季業績亮點︰

• 收入達830.28億元，同比增長56%；

• 核心電商業務收入達732.44億元，同比增長57%；

• 雲計算業務收入達35.99億元，同比增長104%；

• 數字媒體和娛樂業務的收入達54.13億元，同比增長33%；

• 創新項目和其他業務的收入達7.72億元，同比下降9%。

• 中國零售平台的年度活躍消費者達到5.15億，較截至2017年9月30日止12個月增長 2,700萬。

• 12月份，中國零售平台的移動月度活躍用戶達到5.80億，較2017年9月增長3,100萬。

• 季度內，集團經調整EBITDA（息稅折舊攤銷前利潤）同比增長34%至361.83億元。

• 季度盈利同比上升36%至233.32億元，攤薄後每股盈利9.2元，較上財年同期的6.94元增長33%。按非美國通用會計準則（Non-GAAP）下，盈利同比增長20%至270.07億元，攤薄後每股盈利增長18%至10.61元。

• 來自運營活動的現金同比增加47%至551.73億元，非美國通用會計準則下的自由現金流同比增加35%至461.44億元。

中國零售平台表現理想

中國零售平台本季度收入同比增加47%至601.05億元，客戶管理收入及佣金收入強勁增長，分別同比增加39%及27%。與此同時，商家數目增加，推動客戶管理服務的平均投入增加。至於佣金收入增長主要得益於天貓實物商品交易總額（GMV）快速增長43%。此外，期內新零售業務，包括銀泰併表、來自天貓進口及盒馬鮮生的貢獻，推動其他收入的按年大增525%。

每位年度活躍消費者平均帶來的年化收入連續數季增長，本季度達到315元，相較2016年同期為241元；每位移動月度活躍用戶平均帶來的年化移動收入亦連續數季上升，由2016年同期的166元增長至本季度的229元。

核心電商業務維持高增長

天貓進一步加強其在B2C市場的份額。本季度，天貓實物商品GMV同比增長43%。集團於2017年的天貓雙十一全球購物狂歡節（下稱「雙十一」）突破2016年紀錄，通過支付寶於平台上進行交易的GMV錄得按年增長39%至1,682億元。在阿里雲的雲計算支持下，雙11的訂單峰值達到每秒32.5萬筆；而支付寶處理的總交易量達到15億宗。菜鳥網絡為集團的商家及物流合作夥伴提升效率，共處理的物流訂單達8.12億筆。

新零售方面，集團通過賦能合作夥伴和創新技術進行快速擴張。本季度盒馬鮮生擴展其生鮮超市的版圖，在上海、北京、寧波、蘇州新增5家門店，截至2017年12月31日止，盒馬鮮生的總門店數目增至25家。於2017年11月，集團與中國大賣場及超級市場連鎖龍頭企業高鑫集團達成戰略合作，通過賦能傳統零售業者進行數字化轉型，重新定義新零售。

核心電商業務的國際化方面，跨境及國際零售業務繼續呈現強勁增長。期內，國際零售業務的季度收入同比增長93%至47.33億元，動力來自東南亞電商平台Lazada及全球速賣通（AliExpress）的強勁增長。

阿里雲季度收入翻一番

雲計算業務季度收入同比增長104%至35.99億元，動力來自付費用戶強勁增長，以及轉向更高附加值的收入結構。根據IDC公有雲服務市場追蹤的年中報告（2017年11月），根據2017年上半年的數據，阿里雲己成為中國最大PaaS（Platform as a Service，平台即服務）供應商。

阿里雲本季度推出396種新產品及功能，並持續應用人工智能專利技術為實際問題提供解決方案，例如交通規劃、製造業及機場營運效率優化服務等。阿里雲亦持續擴展客戶基礎至多個行業，其中一些大客戶和主要合作夥伴包括屈臣氏中國（Watsons China）、吉利汽車及北京首都國際機場。

數字媒體訂閱節節上升

數字媒體和娛樂業務方面，季度收入按年上升33%至54.13億元，收入增長主要是由於UCWeb提供的移動增值服務，如新聞推送和移動搜索等的收入有所提升，以及優酷土豆訂閱收入的增長。期內，優酷視頻的日均訂閱用戶數字按年增長超過100%，主要受到原創熱門劇集上線所拉動。

投入技術研發不斷創新

創新項目及其他業務方面，季度收入按年下降9%至7.72億元。期內，集團的人工智能語音助手天貓精靈，實現了自2017年7月推出以來銷量破百萬台的成績。天貓精靈由持續豐富的內容及服務支撑，並通過阿里巴巴的生態系統，提供一系列日常生活所需的應用。

2018年1月，阿里巴巴致力於人工智能研究的團隊——數據科學技術研究院，研發了一個深度學習的AI及自然語言處理的模型。在由史丹福大學發起的一項機器閱讀理解領域頂級賽事中，該模型得到了比人類更高的分數，這是機器首次戰勝人類。有關的發展標誌著阿里巴巴對於科研的持續投入，有助打造未來長遠增長的基礎。

履行社會責任不遺餘力

阿里巴巴集團亦積極履行社會責任。2017年12月，阿里巴巴發起了規模達100億元的阿里巴巴脫貧基金。該基金將聚焦教育、農村商務發展、女性賦能和環境保護等領域的項目。阿里巴巴公益基金會成立於2011年，集團會將年收入的0.3%撥作公益基金支援社會責任項目。

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