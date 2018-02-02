海德思哲任命Avanade行政總裁Adam Warby為董事局成員

全球高級人才搜索、領導力評估與發展、織總結構與團隊效率及文化塑造服務領域的首要提供商海德思哲 (Heidrick & Struggles) (Nasdaq: HSII) 已經任命 Adam Warby 為董事局成員。



Warby 目前是透過微軟 (Microsoft) 生態系統交付創新型數碼與雲端服務的領先提供商 Avanade 的行政總裁。在出任行政總裁的 10 年裡，Warby 帶領公司實現了有機和無機增長，包括在歐洲和北美地區開展了 5 項收購，在他的領導下，Avanade 的銷售額增長一倍以上，達到 24 億美元。



海德思哲董事局主席 Tracy Wolstencroft 表示：「我們很高興歡迎 Adam 加入董事局。Adam 擁有超過 30 年的策略領導與顧問經驗，對於在我們的全球經濟中因數碼轉型帶來的機遇和挑戰，他將會帶來獨到的見解。」



Warby 則表示：「想要在數碼世界中與時俱進，領導者將需要瞭解人工智能等全新與新興技術，並能管理青出於藍而勝於藍的勞動隊伍。我期待將我在這方面的見解，以及對科技與專業服務領域的許多其他看法帶到海德思哲。」



Warby 於 2000 年 4 月 Avanade（由埃森哲 (Accenture LLP) 與微軟聯合成立）創立之日加入公司，在管理與發展業務營運和塑造企業文化（他打造了一支多元化團隊，由分佈在 24 個國家、憑藉數碼化聯繫在一起的超過 30,000 名員工組成）方面，Warby 一直都發揮了重要作用。他還曾擔任過 Avanade 總經理兼北美與歐洲營運執行副總裁。



在加入 Avanade 之前，Warby 先後在 IBM 和微軟擔任過眾多職務。他在 IMI plc 開始了他的職業生涯，期間擔任過一系列工程職務。他擁有倫敦帝國理工學院 (Imperial College) 的機械工程理學學士學位。



Warby 擔任董事後，海德思哲九位董事局成員中就有七位是獨立董事，這樣就能符合海德思哲《公司管理指南》以及納斯達克 (Nasdaq) 相關規定。



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