阿里巴巴季度零售收入升47%至601億元

阿里巴巴集團2月1日晚公佈截至2017年12月31日止季度業績。集團期內收入同比增長56%至830.28億元（人民幣，下同），由於受中國零售業務、國際零售業務和阿里雲的收入強勁增長，以及合併菜鳥網絡，帶動業績表現理想。基於集團在臨近財年結束時的強勁表現和業務增長的可預見度，集團將2018財年的收入指引上調為55%至56%。

中國零售平台本季度收入同比增加47%至601.05億元，客戶管理收入及佣金收入強勁增長，分別同比增加39%及27%。佣金收入增長主要得益於天貓實物商品GMV快速增長43%。此外，期內新零售業務，包括銀泰併表、來自天貓進口及盒馬鮮生的貢獻，推動其他收入的顯著增長。

季度內，集團經調整EBITDA（息稅折舊攤銷前利潤）同比增長34%至361.83億元。季度盈利同比上升36%至233.32億元，攤薄後每股盈利9.2元，較上財年同期的6.94元增長33%。非美國通用會計準則下，盈利同比增長20%至270.07億元，攤薄後每股盈利增長18%至10.61元。來自運營活動的現金同比增加47%至551.73億元，非美國通用會計準則下的自由現金流同比增加35%至461.44億元。

此外，集團和螞蟻金服宣佈，根據雙方2014年簽署的交易協議，集團將入股螞蟻金服並獲得33%股權。雙方同意對2014年交易協議作出部分修訂，以促成本次交易。

根據修訂後交易協議，集團將向螞蟻金服轉讓其擁有的與螞蟻金服相關的專有知識產權，以獲得螞蟻金服新發行的股份。有關交易安排對集團的資金狀況不會產生影響。目前，螞蟻金服向阿里巴巴支付知識產權和技術服務費，金額相當於螞蟻金服稅前利潤的37.5%。交易完成後，雙方將會終止這一安排。

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