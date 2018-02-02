【異動股】煤炭板塊活躍走強 山西焦化(600740-CN)漲超7%

今日早盤，煤炭板塊活躍走強，截至發稿，山西焦化(600740-CN)漲7.38%報13.38元，陽泉煤業(600348-CN)漲6.24%報8.68元，潞安環能(601699-CN)漲4.18%13.20元，報兖州煤業(600188-CN)、露天煤業(002128-CN)、陝西煤業(601225-CN)、大同煤業(601001-CN)漲超3%，平煤股份(601666-CN)、上海能源(600508-CN)等集體上漲逾2%。

2017年煤炭板塊盈利同比大幅改善。在發布業績預告的28家公司中，有18家公司業績同比實現正增長，漲幅中位數為209%，6家實現同比扭虧，其餘4家業績則同比有所下降。2017年秦皇島5500大卡動力煤均價643元/噸，同比增加35%，是煤炭板塊2017年預告盈利同比大幅增加的主要原因。

煤炭冬季需求超預期，電廠存煤降至低位。寒冬使得國内煤炭消費超預期，目前六大電廠日耗已超過 80 萬噸，但由于供給增長有限，庫存持續下降，坑口存煤不足3天，重點電廠庫存僅為13天(曆史同期均值20-25 天)，且春節臨近，煤礦放假檢修將加劇供應短缺局面。供應端産量釋放相對有限而新産能投放進度具有不确定性，綜合來看預計煤炭供應仍然偏緊。

當前A股煤炭板塊平均市盈率約13.7x，低于曆史平均的19.4x。中國銀河證券表示，目前看好煤炭股春季躁動行情，主要有三個理由：一是，一季度煤焦鋼補庫疊加限産解除預期對雙焦價格産生刺激，動力煤淡季不淡;二是，一季度面臨開工旺季，信貸和流動性環境較為适度，春節前央行推出臨時準備金動用安排，緩解春節期間流動性投放壓力;三是，一季度有望展開年報預期行情。目前龍頭标的估值仍舊偏低，存在估值修複行情。

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