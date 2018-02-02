普利斯設計集團任命王箏為設計總監

澳洲布里斯本 2018 年 2 月 2 日電 / 美通社 / -- 普利斯設計集團宣佈任命王箏為設計總監，領導集團的國際設計團隊。新團隊將與現有的國際投資團隊合併，推動普利斯設計集團在澳洲和中國等國際市場上獲得高水平的設計成果。

王箏將領導這一團隊，繼續強化集團所一貫推崇的高水準設計。

「集團的下一戰略階段是鞏固中國和澳洲團隊的卓越設計能力，提升團隊的影響力，進而滿足國際設計市場日益增長的需求。我期待與集團在中國和東南亞的團隊一起合作，推動項目的創新與質量的提升，並更進一步地建立與推進集團與在澳洲的國際開發商間的友好合作關係。」王箏說道。

通過復旦大學和昆士蘭商學院的咨詢建議，2016 年，普利斯設計集團制定了全新的戰略方向，成立了國際投資團隊，推動在澳洲的中國投資。質量管理體系認證作為戰略中的一部分，已被落實。

普利斯設計集團中國區執行董事 Mark Burgess 協助推動了集團戰略的發展。他相信王箏的專業性與進取心定能使其成功地領導集團的國際設計團隊。

「任命王箏領導國際設計團隊將使我們團隊更有信心的應對來自不同地區的複雜挑戰。對於普利斯設計集團而言，這一任命也意味著澳洲布里斯本的團隊中有了一位基於設計的領導。王箏將能調動集團國際團隊中的專業人士為整個亞洲地區服務。她具備高水平的項目交付能力，也能有效地協調各方的需求。她的領導將繼續為集團創造出超越期望的成果。」Burgess 這樣道。

Burgess 認為：「目前，亞洲被公認為是世界上為數不多的幾個經濟高速發展的地區。在時間和財務上滿足客戶的需求，這對於任何在這一地區運營的企業的成功都至關重要，而這也正是經驗可以增加價值的地方。」

「這些地區經濟的增速使用戶變得更為精細和獨具慧眼，從而對高品質的項目提出了前所未有的需求。設計公司必須與開發商協同合作，才能創造出能體現項目所在地強烈文化特徵的傑出作品。普利斯設計集團則傾向於在規劃和設計空間及場地時就能滿足用戶的訴求。」Burgess 繼續說道。

王箏曾為許多高度知名的項目進行設計，包括位於杭州的西雅圖項目、合肥的政務壹號項目及寧波的姚江金茂府項目。

憑借王箏在亞洲範圍內參與高品質項目設計而積累的寶貴經驗，她的這一新職位的任命將為這些地區的團隊帶來更多機遇。

普利斯設計集團在澳洲、中國和東南亞設有事務所，在規劃和設計領域提供創意性和商業性的解決方案，是業界領導公司，獲得了一系列知名獎項。

