陽明山周末可望降雪 將實施三階段管制點

冷颼颼，氣象局預報，週末兩天將迎接入冬最強寒流，臺北市連續 4 天 8 度低溫，並下移降雪海拔至 1,000 公尺，七星山、大屯山等，都有機會降雪。因應陽明山區可能下雪，警察局將實施三階段交通管制點，需加掛雪鏈才能通行。(林麗玉報導)

臺北市警察局表示，因應陽明山地區可能下雪，各轄區分局已做好各項準備，呼籲民眾出門前要先瞭解「賞雪三步驟」，維護下雪時交通安全與順暢、防止交通事故及意外事件發生。陽明山地區也將實施三階段交通管制，第一階段：陽金公路 (101 甲線至中湖戰備道) 下雪，管制點為二子坪停車場往大屯山助航站口；101 甲線與陽金公路口；101 甲線 2.5K 與圍內路口。至於第二階段管制點：如果大屯山區、七星山區、擎天崗、冷水坑下雪，則會將管制點設在陽金公路 9K；101 甲線 2.5K 與圍內路口；中湖戰備道與陽金公路口；湖山路與勝利街口；湖山路與中興路口；菁山路 101 巷與新園街口。第三階段：陽明山中山樓及前山公園下雪、陽明山中山樓至文化大學下雪，管制點則設在行義路、泉源路口；行義路、東昇路口；格致路、凱旋路口；及仰德大道、至誠路口。員警將依現場道路及車

流實際狀況，實施彈性管制，雪融後並依道路實際狀況開放通行。

警察局提醒，民眾想行駛仰德大道進入陽明山區賞雪 (含非假日)，需憑「仰德大道通行證」通行，行至管制點時，一律需加掛雪鏈才可以續行；未持「仰德大道通行證」的民眾如行駛替代道路，自管制點至賞雪點也一律需加掛雪鏈。