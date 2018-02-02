廣汽A疑遭斬倉跌停 1分鐘內閃崩 單日市值蒸發175億

廣汽集團 A 股 (601238-CN) 昨(1)日上午 10:39，毫無徵兆地從微幅下探 0.3%，在 1 分鐘內急速跌停，歷經幾番掙扎，截至收盤，廣汽集團跌 10%，股價收於 21.6 元 (人民幣，下同)，市值一日內蒸發了 175 億元。廣汽 H 股(2238-HK) 也跌 4.06%。

廣汽 A 股價

香港《文匯報》報導，有別於其它因業績不佳閃崩個股，廣汽集團 2017 年淨利潤將實現大幅增長，料年增率達 55% 至 85%，即與 2016 年相比將增加 34.5 億至 53.4 億元，達到 97.4 億至 116.3 億元。意味着廣汽集團一日內的市值蒸發量，比其一年的利潤增幅還要高。

故有業內人士分析，廣汽集團跌停或是一些資管產品強行平倉的結果。公開數據顯示，截至去年 9 月 30 日，廣州汽車工業集團有限公司為廣汽集團的第一大流通股股東，佔流通股比例為 60.12%。

而廣汽集團的第 2 至第 10 大流通股股東分別包含 HKSCC NOMINEES LIMITED、普星聚能股份公司、華信信託股份公司－華信信託．盈泰 31 號集合資金信託計劃、長安基金－工商銀行－長安譽享 9 號分級資產管理計劃、華信信託股份公司－華信信託．工信 28 號集合資金信託計劃、中信建投基金－浙商銀行－中信建投浦江之星資產管理計劃等。

亦有分析認為，雖然廣汽業績尚佳，但近期因個股頻繁閃崩，令投資者草木皆兵，在此背景下，1 檔股票稍有風吹草動，可能就會引來巨量拋售，引發閃崩，廣汽集團這次也躺著中槍。

方正證券分析，近幾個月，盤中突然出現大幅下跌、甚至跌停的異常表現個股明顯增加，這些股票多數具有信託扎堆、業績估值不匹配、股權質押高等特點。

廣汽 H 股價

方正證券對異常表現個股的流通股股權結構進行梳理後發現，其選取的 30 個閃崩標的中，僅 4 檔前 10 大流通股中沒有信託，其餘 26 檔至少有 1 檔信託，而 15 檔個股至少有 3 家及以上的信託，有 12 檔信託持股佔流通市值比在 8% 以上。

方正證券指出，2017 年開啟的金融去槓桿，對於證券公司、基金子公司等配資槓桿已經將至 1:1，而信託仍存在 1:2 以上的槓桿，信託機構清理配資，降低槓桿率是大勢所趨，疊加上銀行對於委外業務的清理，信託資金來源受到抑制，在這種背景下，部分股票下跌接近平倉線，導致大幅拋售，從而導致股票異常表現。

連日來閃崩股頻現，嚴重打擊市場人氣，大盤加速跳水。A 股再度開啟跌跌不休模式，滬綜指連續 4 日下探。

截至 1 日收盤，滬綜指報 3446 點，跌 33 點或 0.97%；深成指報 10864，跌 295 點或 2.65%；創業板指跌破 1700 點整數關口，報 1697 點，跌 37 點或 2.17%。兩市共成交 5672 億元，較周三放量逾 700 億元。行業板塊無一上漲，兩市有超過 200 檔個股加入「跌停俱樂部」。

除廣汽集團外，昨天閃崩的個股還包括：融鈺集團、德美化工、南洋股份、激智科技、盛洋科技、印紀傳媒、紐威股份、航天機電等。