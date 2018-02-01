中國環保科技(00646-HK)：新加坡生殖醫學診所預計4月開始試運行

中國環保科技(00646-HK)公告稱，公司全資附屬公司醫諾醫療集團有限公司已經通過其直接全資子公司Pacific Fertility Institutes (Singapore) Pte. Ltd于新加坡成立生殖醫學診所(新加坡診所)。新加坡診所位于新加坡Novena健康城Royal Sqaure醫療大樓第八層全層。診所的裝修工作已基本完成，預計新加坡診所將于2018年4月開始試運行。

新加坡診所將作為醫諾醫療的研發中心。新加坡診所將主要負責建立集團開展的生殖醫學臨床和胚胎實驗室标準化處理體系，培養醫學人才，并研發更有效的生殖治療及藥品。

醫諾醫療是一家于2016年年底成立的投資控股公司，專注于醫療領域的業務發展。 于2017年3月完成收購 Pacific Fertility Institutes Holding Company Limited(一間生殖醫療服務供應商)之50%股權，并計劃在中華人民共和國和亞太地區繼續提供輔助生殖，婦産科和新生兒醫學服務。

公司董事會認為，醫諾醫療將通過設立新加坡診所，為建立生殖醫學領域的标準化質量管理體系和專業人才培養奠定重要基礎。

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