【港股解碼】劉姝威再怼寶能系，能否幫萬科擺脫不請自來的“野蠻人”？

日前萬科獨立董事劉姝威通過微信公衆號隔空致信證監會及劉士余主席，要求清盤寶能系旗下钜盛華持有萬科A的7個已到期資産管理計劃，一石激起財經圈千層浪。

萬科A（000002-CN）股價應聲而落，30日收跌5.73%；港市亦受波及，萬科企業（02202-HK）收跌0.9%。中小散戶們更是群情激奮，有人大罵劉姝威是“利益集團代言者”，也有人盛贊其爲“中國A股的良心”。

寶萬股權之爭始末

若想理清如今這一盤亂局，還得從幾年前的寶萬之爭說起。

2015年7月11日，寶能系旗下前海人壽保險股份有限公司首次舉牌萬科A，之後寶能系陸續增持萬科A至控股15.04%，一躍成爲萬科A第一大股東；

9月4日，萬科A前大股東華潤通過兩次增持狙擊前海，拿回萬科大股東，持股15.29%；

12月16日，寶能系通過一系列增持行爲，持股比例達到22.45%。次日，王石于萬科內部發表講話，宣戰寶能系；

寶萬股權之爭

2016年3月13日，萬科與深圳市地鐵集團簽署合作備忘錄，擬通過收購或部分收購深鐵進行萬科重組，降低寶能系持股比例；

6月23日，華潤倒戈，聯合寶能表態反對萬科重組預案，寶能系審議罷免王石、郁亮等在內的全體董事；

8月4日，恒大地産集團舉牌萬科A，加入萬科股權爭奪戰，之後陸續增持至14.07%；

12月3日，證監會主席痛斥“野蠻式收購”，表態進行風險不對等的杠杆收購是在挑戰法律底線；

2017年1月12日，深圳地鐵22/股解盤華潤所持萬科股份；

3月17日，恒大委托深鐵行使萬科表決權；

6月21日，萬科公告新一屆董事會名單，王石退位、郁亮接棒，寶能系、安邦系（萬科第三大股東）無一人入選董事會。其間省略了寶能系數次增持行爲、萬科數次回購行爲及收購重組意圖，寶萬之爭暫止。

萬科微妙的股權結構

之所以說是暫止，是由于萬科A的股權結構並不能讓萬科管理層徹底放心。

根據萬科發布公告，目前深鐵持有萬科A25.63%的股份，爲萬科第一大股東；寶能系持股25.4%，爲第二大股東。和萬科管理層同一戰線的深鐵與寶能系持股比例如此接近，萬科管理層應當是日日如鲠在喉，恨不能除之而後快！

萬科的白衣騎士：深圳地鐵

何況深鐵能成爲萬科A第一大股東，少不了從恒大處接手的14.07%股權的加持。這部分股權當時作價292億，其中有175億爲深鐵貸款所得，而深鐵2016年的營業收入124.6億元、利潤總額不過0.27億元。

換句話說，深鐵是背著高負債力挺萬科，一時半刻雖能撐住，但卻並不是長久之計。萬一哪天深鐵爲緩解自己的資金壓力，在市場上套現個數億，萬科的第一大股東就又要換人。

己方控股占比難以維持，減低對方的持股占比就成了另一條出路。恰逢寶能系持有萬科A的資産管理計劃（7個資管計劃共計持有萬科A6.88%的股權）到期，又遇上證監會嚴控資産管理杠杆倍數，乘機降低寶能系持股簡直沒商量。

基于此，即使萬科發公告澄清劉姝威行爲屬個人行爲，萬科事先並不知情，也壓不住市場上高喊劉姝威是“利益集團代言者”的聲音。

大賺一筆的寶能系想要更多

其實對于寶能系來說，在萬科A上已經賺了不少！寶萬之爭不斷加劇的同時，萬科A的股價一路走強，已經從2015年7月的12元上下攀升至近日的37、38元左右。根據大摩財經的統計，寶能系當初以約450億元的價格買入萬科A，到目前浮盈不少于600億元。

但600億是滿足不了寶能系的，一次性獲得10塊錢還是每天獲得1塊錢的故事已經被講到生厭，寶能系想做的是每天從萬科獲得“一塊錢”。在寶萬之爭中，最早舉牌的是寶能系旗下前海人壽保險——一家手中總是持有數量不菲的險資的企業。如何讓“錢生錢”，是前海人壽需要考慮的第一要務，而它缺的只是一個能帶來持續穩定收益的優質標的。

萬科A股價走勢（月線）圖源：同花順財經

寶能系最後選擇了萬科，不僅因爲萬科是一家優質房企，更因爲萬科松散的股權結構——通過在二級市場大肆收購就能實現控股的股權結構。唯一的問題在于萬科的創始人王石對于萬科的管理有自己的考量，並不歡迎寶能系的進入，于是才有了後來的寶萬股權之爭。

對于劉姝威的要求，寶能系的回應是“資管計劃以分別簽署補充協議，就延長資管計劃清算期做出了約定”，顯然是不願意放棄得來不易的股權。劉姝威怒怼寶能系，能否成功幫萬科擺脫王石眼中的“野蠻人”還需靜觀後市！

作者：熊思怡

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