◆台灣發行公司持股轉讓日報表

1.上市公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 玉山金控 法人董事代表人 黃永仁 7,855,158 300,000 贈與 玉山志工社會福利基金會 嘉威光電 法人董事代表人 戴章揮 741,704 741,704 鉅額逐筆交易 2.上櫃公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 泰茂 經理人 江秀嬌 1,066,663 56,000 贈與 呂世萱 泰茂 經理人 江秀嬌 1,010,663 56,000 贈與 呂世全 泰茂 經理人 江秀嬌 954,663 56,000 贈與 呂世華 3.上市公司持股未轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 未轉讓股數 持有股數 申報股數 國喬石化 董事 景冠投資 8,900,000 20,280,000 9,000,000 未轉讓理由：股價不理想 力銘 董事 光寶科技 2,597,000 15,637,410 3,124,000 未轉讓理由：股價不理想 華東 董事 于鴻祺 30,000 539,304 200,000 未轉讓理由：股價不理想