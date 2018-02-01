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◆台灣發行公司持股轉讓日報表
※來源：台灣證期會

1.上市公司持股轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分     姓名    目前持股 轉讓股數 方式         受讓人
玉山金控 法人董事代表人 黃永仁 7,855,158  300,000 贈與         玉山志工社會福利基金會
嘉威光電 法人董事代表人 戴章揮   741,704  741,704 鉅額逐筆交易

2.上櫃公司持股轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分 姓名    目前持股 轉讓股數 方式 受讓人
泰茂     經理人     江秀嬌 1,066,663   56,000 贈與 呂世萱
泰茂     經理人     江秀嬌 1,010,663   56,000 贈與 呂世全
泰茂     經理人     江秀嬌   954,663   56,000 贈與 呂世華

3.上市公司持股未轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分 姓名     未轉讓股數   持有股數  申報股數
國喬石化 董事       景冠投資  8,900,000 20,280,000 9,000,000
未轉讓理由：股價不理想
力銘     董事       光寶科技  2,597,000 15,637,410 3,124,000
未轉讓理由：股價不理想
華東     董事       于鴻祺       30,000    539,304   200,000
未轉讓理由：股價不理想
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