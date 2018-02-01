【日盛投顧】盤後分析－農曆年前整理格局不變



◆盤勢分析

1. 週三美股止跌回穩，激勵週四台股呈現開高，電子股表現較佳，金融、非金電個別族群表現，惟續攻力道不足，終場僅僅上漲 56.46 點，漲幅 0.51%，收在 11160.25，成交金額僅有 1212.32 億元。

2. 觀察台股技術面，近期回檔守住 20 日均線後止跌回穩，日 KD 亦在 50 附近獲得支撐，短線或有機會在止跌後續攻，惟台股於 1/23 見 11270 高點後，K 線頻頻留上影線（週四 K 線終場亦留上影線），且近期高檔震盪整理過程中，量能已經出現萎縮，代表短期量能趨勢的 5、10、20 日均量出現走跌，在量能沒有放大突破 20 日均量 1350 億元之前，預計台股恐將仍是於高檔震盪整理。農曆年長假在即，預料量能不易放大，不過由於台股中長期均線呈現多頭排列，預計下檔空間有限，整理區間約在 11000-11250。觀察台股籌碼面，外資 + 13.78 億元、投信 - 1.24 億元、自營商 - 1.13 億元，三大法人合計買超 11.42 億元。

◆電子扮演主軸，金融、台塑集團具關鍵地位

1. 觀察台股盤面結構，電子 + 0.84%、金融 - 0.01%、非金電 + 0.13%、櫃檯市場 - 0.18%，電子股走勢相對強勢，金融、非金電則是維穩，整體而言權值個股沒有出線，盤面僅能流於個別族群表現，台股若要再次挑戰 11270 高點，佔權值且經過適度整理的金融股與台塑集團股將具關鍵，否則台股將難脫高檔區間整理格局。

2. 電子個別族群聚焦光學、LED、網通、矽晶圓、封測、PA、PCB 與電競，光學指標股 3406 玉晶光、3504 揚明光；LED 指標股 3339 泰谷、2426 鼎元；網通股指標 3450 聯鈞；矽晶圓指標股 5483 中美晶；封測指標股 6239 力成、6257 矽格、6451 訊芯 - KY；PA 指標股 2455 全新；PCB 指標 5439 高技；電競焦點仍在 2376 技嘉、2377 微星。

3. 在金融股部份，週四佔大盤成交比重 3.67%，近期持續呈現整理格局，惟整理姿勢仍高，隨時有機會成為台股挑戰高點的重要助攻部隊。至於非金電，近期題材仍是圍繞於新台幣升值、原材料上漲，以及最具個別族群表現特色的生技股，新台幣升值趨勢不變下，食品、百貨、觀光週四稍有整理，惟趨勢偏多不變，震盪逢回或可持續留意，食品指標股 1216 統一，百貨聚焦 2903 遠百、2912 統一超，觀光指標仍在 2731 雄獅；原材料上漲則是以水泥、塑膠為操作主軸，水泥焦點在 1101 台泥、1102 亞泥，塑膠聚焦於台塑集團股；生技股則是以個股表現為主，操作上 1565 精華、3224 三顧、8279 生展、4105 東洋、4107 邦特或可留意。

