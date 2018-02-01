韓國1月CPI較去年同期上升1.0%，漲幅創17個月來新低，不如預期

【財訊快報／劉敏夫】彭博社報導指出，新出爐的數據顯示，韓國 1 月份消費者物價呈現上揚局面，惟上揚幅度不如預期。韓國統計廳週四發布的消費者物價動向顯示，韓國 1 月份消費者物價指數 (CPI) 較去年同期上升 1.0%，漲幅創 17 個月來新低，也低於經濟專家估計的 1.3%。

2016 年 9-12 月期間，CPI 漲幅保持在 1.3%-1.5% 水準，去年 1-10 月在 1.5%-2.5% 水準徘徊。去年 11 月降至 1.3%，而 12 月再次回升至 1.5%。

與 2017 年同期相較，1 月份 CPI 上揚 0.4%，增幅低於經濟專家估計的 0.7%。當月核心 CPI 則是較去年同期上揚 1.1%，增幅同樣低於經濟專家估計的 1.5%。

分析認為，蘿蔔、白菜等農產品物價下滑，加上電費、水費、燃氣費穩定，受此影響 1 月的 CPI 漲幅大幅收窄。

具體來看，蔬菜類價格下滑 12.9%，將整體物價漲幅拉低 0.25 個百分點；水電燃煤價格下滑 1.5%。反觀，生活物價指數上漲 0.9%，其中食品類價格漲幅最低，僅為 0.4%，遠低於去年同期的 4.4%。

統計廳相關人士分析稱，去年農畜產品價格相對較高，由此產生的基期效應導致物價下滑的幅度較大。雖然公共服務物價有所上漲，但月比值漲幅縮小。

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