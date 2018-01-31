【日盛投顧】盤後分析－指數量縮收腳，暫時守穩月線



◆盤勢分析

1. 美股四大指數下跌，周三台股早盤低開回測月線支撐，隨即在 2330 台積電、2353 宏碁、1301 台塑、6505 台塑化等權值個股逐漸回穩帶動，指數止跌回升，午盤漲幅逐漸擴大。終場台股上漲 27.01 點，上漲 0.24%，收在 11,103.79 點，暫時守穩月線之上，成交金額 1,332.01 億元；OTC 指數收盤上漲 0.43%，表現相對強勁。

2. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：台股高檔狹幅震盪，短天期均線糾結在 11000~11150 點附近，月季線持續向上。

(2) 量能：周三價穩量縮，但未來上漲仍出量為宜。

(3) 技術指標：短線 9 日 KD 與日 MACD 轉弱，但周 KD 與 MACD 仍為多方架構。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 53.11 億元；外資 + 25.09 億元、投信 - 3.1 億元、自營 + 31.12 億元。

3. 國際股市高檔震盪，漲多個股盤中慎防衝高回落，中、長線可留意跌深的蘋概股、MWC、通膨相關個股。

◆權值股回神，小型股普遍上漲

1. 電子類股

(1) 半導體、IC 設計：2337 旺宏市場預期法說 (31 日)，周三收盤上漲超過 3%；挖礦、AI 概念股 3035 智原單月虧損利空出盡，股價尾盤拉高。

(2)PA：3D 感測、無人商店題材發酵，3105 穩懋下周 (6 日) 將召開法說，市場提前卡位；2455 全新、8086 宏捷科走高。

(3)PCB、工具機：1815 富喬、8039 台虹、6274 台燿股價近日回檔轉強，3037 欣興營運走出谷底，股價在創波段新高。此外，工具機族群受外資調高評等，2049 上銀再創波段新高，1590 亞德客 - KY、2360 致茂、1597 直得周三維持紅盤。

(4) 網通設備：2317 鴻海招開股東會，宣布將分拆 FII(富士康互聯網) 赴大陸 A 股掛牌，網通子公司 3062 建漢、2314 台揚展開上漲慶祝；帶動同族群 3704 合勤控、2345 智邦、3380 明泰轉強。

2. 非電子類股

鋼鐵：鋼鐵股第四季獲利普遍優於市場預估且第二季的國內鋼品盤價持續看漲，2038 海光、2031 新光鋼、2027 大成鋼、2017 官田鋼周三盤中走強，族群呈現普漲。此外，國際銅價仍維持高檔震盪，2009 第一銅獲利前景佳，股價上漲近 2%。

