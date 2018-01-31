【權益變動】佳寕娜(00126-HK)新股東馬柔葉現身

港交所最新資料顯示，2018年01月25日，佳寕娜(00126-HK)獲馬柔葉在場外以每股平均價2.1港元首次購入125,428,754股，占比10.00%，交易總代價約為2.634億元。

佳寕娜(00126-HK)公告稱，2018年1月25日，公司主席兼非執行董事馬介璋與主席兼執行董事馬介欽以2.1港元/股向Qiqi Food Limite出售合計約1.25億股，占公司已發行股本總額約10%，其中，由馬介璋出售8780.0萬股，馬介欽出售約3762.86萬股。出售價每股2.10港元，較1月25日的收市價0.95港元溢價121.05%。

買方Qiqi Food Limite及其實益擁有人各自為獨立第三方。買賣銷售股份預定于2018年7月26日完成，買賣銷售股份完成後，買方將成為公司主要股東。

據悉，Qiqi Food Limite為一間投資控股公司，由馬柔葉全資擁有，其對中國餐飲及食品行業有興趣。

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