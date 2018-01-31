去年11-12月統一發票 千萬獎開出11張 200萬開出12張

去 (2017) 年 11-12 月期統一發票中獎號碼於 1 月 25 日開獎，財政部表示，詳細中獎清冊將在今 (31) 日傍晚公布，初步統計開出 11 張千萬特別獎發票和 12 張 200 萬特獎發票。

去 (2017) 年 11-12 月期統一發票千萬特別獎獎號為 75350343，200 萬特獎號碼為 67035249，20 萬頭獎獎號為 03696891、79882491、77486437，本期也增開六獎號碼為 055、816、292，中獎民眾自 2 月 6 日起可開始領獎，領獎期限至 5 月 7 日。

財政部將於今天傍晚公布本期中獎明細，根據各超商自行公布的資料中，統一超商全台有 3 張千萬中獎發票，分別在桃園市花 43 元買食品和飲料、在淡水花 105 元買食和飲料，以及在台中市大甲區媽祖花 138 元買飲料。

另有 2 張千萬發票在全家便利商店開出，分別在台南大學店花 15 元買果菜汁，以及台東大竹店花 28 元買奶茶開出的發票。

此外，財政部提醒，去年 9-10 月千萬中獎發票，還有 3 張未領，包括全聯台中東勢豐勢店開出的 1320 元食品發票、大潤發新竹市忠孝店開出的 1480 元食品發票，以及新北市瑞芳區海濱路台灣中油開出的 1032 元汽油發票，兌領時間將於 3 月 5 日截止。