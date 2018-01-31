冷氣團 低溫11度 周末寒流報到

晚上另一波強烈大陸冷氣團移入，北部低溫 11、12 度，氣象局表示，未來一週，玉山合歡山降雪機率極高，週六報到的寒流，將使 2 千公尺以上高山有降雪機會，甚至海拔高度 1 千 3 的陽明山，週六到下週二，有機會下雪。（記者陳儷方報導）

還沒冷完，今天晚上準備迎接另一波強烈大陸冷氣團，北台灣一樣是又濕又冷，晚上在強烈大陸冷氣團的影響下，中部以北，低溫只有 11、12 度，沿海空曠地區下探 10 度，南部 13 到 15 度，各地風力也偏強，助漲寒意。

對於追雪一族則有好消息，接下來一週，3000 公尺以上高山降雪機會 7、8 成，合歡山、玉山下雪機率極高，氣象局氣象預報員陳建安說，「高山降雪，未來一週 3000 公尺以上高山都有機會，週六至下週一，2000 公尺高山就有機會。」

低溫只有個位數的寒流，週六報到，而且北部東北部的水氣很多，下雪預報下修至每拔 1000 公尺，也就是說，七星山、陽明山這些地方有機會下雪，「這 4 天，全台灣大致上是 2 千，但北部東北部標準會更降一點，可能 1000 公尺附近，七星山、陽明山、大屯山也是有可能。」

寒流影響時間長達 4 天，從週六一直到下週二，但還是比不上 2 年前的霸王寒流，那時是 200 公尺的海拔就下雪，當時，烏來、坪林、三峽，都飄雪。

中廣記者陳儷方台北報導。