樂視網(300104-CN)2017年報預虧約116億 計提壞賬準備約44億元

樂視網(300104-CN)1月30日晚間披露2017年度業績預告。公司預計2017年虧損1,160,495.34萬元-1,160,995.34萬元，上年同期為盈利55,475.92萬元。

報告期内，由于持續受到關聯方資金緊張、流動性風波影響，社會輿論持續發酵并不斷擴大，對公司聲譽和信用度造成較大影響，公司的廣告收入、終端收入及會員收入等業務均出現較大幅度的下滑。同時，公司日常運營成本(如、CDN費用、攤提費用等)以及融資成本的不斷增加，導緻本報告期公司經營性虧損約為37億元。

公司表示，報告期末，考慮關聯方債務風險及可收回性等因素的影響，經初步測算，公司預計將對關聯方應收款項計提壞賬準備約為44億元。

此外，公司管理層出于謹慎性考慮，對無形資産中影視版權、可供出售金融資産等長期資産存在的減值風險進行識别及判斷，經初步測算，公司預計將對部分長期資産計提減值準備約35億元。上述原因導緻公司2017年度歸屬上市公司股東淨利潤虧損約為116億元。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)