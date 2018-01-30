〈國旅春節住房低迷〉M型化發展 五星飯店需求很旺 訂房率至少有8成

據交通部觀光局估計，今年農曆春節國內平均住房率可能連續 3 年不到 60%，不過，也有業者業績強強滾，寒舍 (2739-TW) 旗下礁溪寒沐酒店已有近 90% 的訂房，晶華 (2707-TW) 旗下各家晶英酒店至少也有 80% 的訂房，顯然作出差異化和高端的飯店業者實際上需求仍相當穩定。

寒沐指出，2 月 15 日除夕至 2 月 17 日初二目前訂房率已達 90%，而 2 月 18 日初三至 2 月 20 日初五也有 80%，目前已規劃一系列假期特別活動包括「沐春祈福」、「財神樂翻天」和「新年賀彩禮」，獲得來客好評。

晶華則指出，台北晶華酒店目前訂房率已達 80%，初一以後至春節假期結束更達 90% 的水準，而位於宜蘭的蘭城晶英不僅除夕達 90%，初一至初三更近客滿，台南晶英除夕到初三預計都會是全館客滿的狀況，而晶泉丰旅以及太魯閣晶英已達 80%。

觀光旅館公會進一步說明，即便國旅市場有不少衰退的雜音，「但是還是要看地方，不能一概而論」，休閒飯店需求還是不錯，特別是花東、宜蘭以及新竹以北的觀光飯店表現並不差。

高端國旅住房仍維持一定的經營水準，然而中小型旅宿業者和民宿在供給增加下，經營壓力相當大，尤其廉價航空在東北亞新航點不斷開出，再加上包機增加、新台幣走強等因素，出國旅遊比起過去耗費成本更低，進一步衝擊著國旅需求。

據日本觀光局統計，去年全年赴日台灣旅客數年增 9.5% 至 456.4 萬人次，改寫新高紀錄，進入 2018 年後日本旅遊熱潮未退，旅行社龍頭雄獅 (2731-TW) 指出，今年寒假與農曆春節檔期系列行程熱銷，日本北海道多數行程已售罄；此外，韓國的賀歲行程祭出保證入住滑雪渡假村和滑雪體驗，以首爾與釜山最受歡迎。