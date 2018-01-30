【港股收評】曾失守32600點 眼鏡又碎了

港股今午表現實在令人大跌眼鏡。以為午前收市前跌幅收窄，大市可以守在32600點之上。雖然大市確實可以力守32600點，但是大市一度跌至32500點邊緣，即跌幅一度超過460點，兩日下來大市已合共跌近600點。不過目前大市累計跌幅不足2%，尚可以接受，投資者無需對大市前景過份憂慮，可以繼續靜。

恆生指數收市報32607點，跌360點；國企指數收市報13389點，跌270點，成交額為1734.48億元。

就如今午文章指出，內銀及股王騰訊控股(00700-HK)處於弱勢，拖累大市表現，畢竟內銀及騰訊乃是恆指成份股，表現疲弱自然會拖累大市表現。可是另一重磅股匯豐控股(00005-HK)亦向下跌，全日跌幅逾1%，難免令人感意外。早前北水鍾情匯控﹑內銀及騰訊，今日有關股份回落，北水不再鍾情？投資者在現階段無需要太恐慌，可以繼續持有。若投資者認為有關股份未來難再有太大升幅，可以待股價回升時先行沽出，再伺機買回。反而若投資者誌為有關股份前景仍在，根本無需多作考慮，沽了就是。

油股及資源股今日紛紛向下，現階段撈底實屬不宜。油股及資源股是相當波動，要把握入市時機絕不容易，總之投資者要等待機會，待市況穩定時才考慮。

澳門娛樂及消費股已連跌兩日，其實相關股份基本因素未見有太大轉變。而2月中為農曆新年，乃是澳門旅遊及消費的旺季，若投資者對相關股份感興趣，可以在合適價位時作出決定。至於哪一隻股份較佳，自問無法回答，以及請投資者評價後再作出決定。

友邦(01299-HK)今日逆市高收，是因為資金輪流炒作的結果，或是投資者再次發掘出友邦的投資價值？目前未有具體答案，惟友邦是值得投資者多加留意。

2018年1月30日下午4時53分

文﹕張偉倫

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