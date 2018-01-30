WING ON CO(00289-HK)料年度溢利同比增約160%

WING ON CO(00289-HK)公告稱，集團預期截至2017年12月31日止年度錄得之應撥歸股東溢利將較2016年同期增加約160%。該大幅上升主要由于截至2017年12月31日止年度集團投資物業估值收益較2016年同期增加。

公司并預期如不計算集團投資物業估值收益及有關遞延稅項，集團于2017年12月31日止年度應撥歸股東基本溢利預期會較2016年同期高約25%。

公司董事認為于年内集團應撥歸股東基本溢利預期淨增加主要基于，預期投資持作買賣用途證券及衍生金融工具的收益約為97.0百萬港元，而截至2016年12月31日止年度則為17.5百萬港元。集團預期錄得應佔一聯營公司之溢利約為20.0百萬港元，而截至2016年12月31日止年度則為損失26.8百萬港元。集團百貨業務經營溢利預期約為115.0百萬港元，而截至2016年12月31日止年度則為151.5百萬港元，主要由于2017年第一季内不合季節性的和暖天氣影響冬天貨品銷售，而令營業收入減少，及年内餘下時期顧客消費力復甦較慢。

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