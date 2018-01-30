【異動股】紡織板塊持續走強 水星家紡(603365-CN)漲停

今日，紡織板塊持續走強，截止尾盤發稿，水星家紡(603365-CN)漲停報25.26元，健盛集團(603558-CN)漲6.95%報13.39元，拉夏貝爾(603157-CN)漲6.35%報18.10元，安正時尚(603839-CN)漲5.98%報24.44元，森馬服飾(002563-CN)漲5.77%報10.09元，貴人鳥(603555-CN)漲5.61%報21.66元，太平鳥(603877-CN)漲5.18%報28.62元，七匹狼(002029-CN)、九牧王(601566-CN)、維格娜絲(603518-CN)、起步股份(603557-CN)等股紛紛漲超4%。

近期，市場對紡織及品牌服飾板塊關注度提升，2017全年服飾零售數據顯示波段式改善趨勢，結合前三季度表現預判全年業績較佳;2018元旦以來國内多地寒潮雨雪天氣或促進冬裝銷售，加之今年春節前有效消費期延長，市場對2018年Q1的銷售預期樂觀;經過上一輪渠道調整、終端優化、産品升級，各類零售終端企業渠道庫存壓力明顯緩解;

此外，板塊估值依然處于曆史底部，剔除次新股的影響，品牌服飾板塊2018PE為20倍，部分公司估值也進入配置的理想區間，其中部分龍頭公司經過前兩年的調整恢複，已經進入基本面上行通道，宏觀經濟環境的邊際變化有利于整體消費板塊。

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