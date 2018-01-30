【異動股】化肥板塊持續走強 魯西化工(000830-CN)漲超8%

午後，化肥板塊持續走強，截止發稿，魯西化工(000830-CN)漲8.35%報23.10元，魯北化工(600727-CN)漲5.15%報9.18元，湖北宜化(000422-CN)漲2.38%報4.30元，新洋豐(000902-CN)、華魯恒升(600426-CN)漲近2%，藏格控股(000408-CN)、四川美豐(000731-CN)漲超1%，史丹利(002588-CN)、陽煤化工(600691-CN)等股紛紛跟漲。

消息面上，春耕用肥供需缺口預期強烈，為保證後期供應和價格穩定，上周發改委聯合12部門下發《關于做好2018年春耕化肥生産供應和價格穩定工作的通知》，同時出台550萬噸的淡儲計劃。

今年春耕化肥供應存在局部供應偏緊和肥價大幅上漲兩大問題，預計是近年來形勢最為嚴峻的一年。

春耕用肥主要以尿素和複合肥為主，2017年以來，受煤炭、天然氣、磷礦石等原材料供應緊張，化肥落後産能退出進程加快等多重因素影響，化肥行業開工率持續處于低位，産量同比減少。據國家統計局統計，2017年1～11月累計生産化肥5750.9萬噸(折純，下同)，同比減少4.0%，尤其是氮肥減量明顯，氮肥、尿素産量分别為3563.3萬噸、2821.2萬噸，同比分别減少 8%、11.8%。

據監測，2017年12月國産尿素、二铵、氯化鉀、複合肥平均出廠價同比分别上漲34.0%、17.7%、6.7%、17.1%;目前尿素零售價在2.5元/公斤、三元複合肥(氯基)2.5元/公斤、三元複合肥(硫基)3.2元/公斤，分别較去年上漲13.7%、8%、6.67%。

化肥價格普遍上漲主要有以下幾個方面因素影響：1.環保的督查對化肥行業的影響。這兩年政府對環保的整治力度加大，國家的環保标準和要求不斷升級，與其他化工企業一樣，化肥行業也沒能“躲”過去，一些不符合環保要求的化肥企業被叫停或減産，停産或減産對化肥的供應造成了一定的影響。2.運輸成本對化肥的影響。3.煤、氣價格的上漲對尿素類化肥的影響。進入下半年，北方用氣、用煤量大增，煤、氣價格上漲。煤、天燃氣作為尿素生産的原料，從去年月初開始，煤、天然氣收緊的形勢不斷擴散，價格進入上行通道。在此支撐下，尿素市場價格持續大漲。尿素的價格的上漲，對複合肥成本也起到了強勁的支撐。

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