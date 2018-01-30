融創中國(01918-HK)與萬達商業有更多協同空間

2016年在本港私有化後欲回歸A股上市的萬達商業，當時為籌措私有化資金，與出資的投資者對賭，要在2018年8月底前成功登陸A股，惟至今未見重大進展。昨日，萬達公布，「股王」騰訊(00700-HK)將作為發起方，聯同蘇寧、融創中國(01918-HK)及京東四大財團，合共斥資約340億元(人民幣.下同)(約427億港元)，收購該批投資者持有約14%的萬達商業H股。

此收購有一石二鳥，一來為萬達大股東王健林解決資金問題，二來四大財團與萬達旗下實體商場展開戰略合作，支持萬達商業加快發展，盡快實現1000個萬達廣場的目標。大連萬達於2016年引入一班投資者，斥344億港元私有化在港上市的萬達商業，當年萬達曾向投資者承諾，如不能在私有化後兩周年內(即今年8月31日前)完成A股上市，則大連萬達須回購投資者手上全部H股，並額外支付10%至12%年息。今次交易金額，剛好相當於當年投資者入股價加一年多的利息。

今次四大財團入股萬達商業，投資額分別是騰訊100億元，蘇寧、融創各95億元、京東50億元，合共340億元購入14%股份，按此推算，萬達商業估值為2429億元。

萬達商業透露，引入新戰略投資者後，公司將改名為萬達商管集團，並在1至2年內消化現有房地產業務，今後不再進行房地產開發，專注商場管理業務，各方亦同意繼續推進萬達商管盡快上市。京東相關人士表示，合作將不僅僅限於投資，騰訊、京東、萬達三方將共同利用智能化技術，為線下零售重構成本、效率和體驗，共創價值。

重新定位的萬達商管，將利用騰訊、蘇寧、京東線上流量和本身線下商業資源，展開多方面合作，共同打造線上線下(O2O)。

融合的中國「新消費」商業模式。騰訊、蘇寧等亦會利用資本力量，持續支持萬達商業加快發展，盡快實現1000間萬達廣場的目標。截至2017年底，萬達商業持有商業面積3151萬平方米，在中國開業的萬達廣場有235個，年客流31.9億人次。

融創中國今早發出有關此交易的公布，在戰略合作協議簽署後的第一個營業日，公司應向大連萬達集團支付11.217億港元作為合作事項的定金。如僅因公司原因導致合作事項未能完成，定金不返還；如僅因大連萬達集團和╱或大連萬達商業的原因導致合作事項未能完成，定金雙倍返還；如由於各方均不能控制的原因導致合作事項未能完成，定金全額返還；如司投資款支付完畢，定金全額返還。

融創中國相信，戰略合作的達成將使得大連萬達商業的競爭優勢進一步加強，有更好的發展前景，公司認可其長期投資價值。同時，本次戰略合作也將使公司在商業地產領域與大連萬達商業有更多協同空間，有利於提升公司商業地產項目的運營水平和對商業資源的整合能力。

蘇寧昨亦發公告稱，先會收購投資者的持股，之後如有剩餘款項，蘇寧將把款項全數用於購買萬達集團轉讓的持股。

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