騰訊(00700-HK)融創中國(01918-HK)蘇寧京東斥340億入股萬達

2016年在本港私有化後欲回歸A股上市的萬達商業，當時為籌措私有化資金，與出資的投資者對賭，要在2018年8月底前成功登陸A股，惟至今未見重大進展。昨日，萬達公布，「股王」騰訊(00700-HK)將作為發起方，聯同蘇寧、融創中國(01918-HK)及京東四大財團，合共斥資約340億元(人民幣.下同)(約427億港元)，收購該批投資者持有約14%的萬達商業H股。

此收購有一石二鳥，一來為萬達大股東王健林解決資金問題，二來四大財團與萬達旗下實體商場展開戰略合作，支持萬達商業加快發展，盡快實現1000個萬達廣場的目標。大連萬達於2016年引入一班投資者，斥344億港元私有化在港上市的萬達商業，當年萬達曾向投資者承諾，如不能在私有化後兩周年內(即今年8月31日前)完成A股上市，則大連萬達須回購投資者手上全部H股，並額外支付10%至12%年息。今次交易金額，剛好相當於當年投資者入股價加一年多的利息。

今次四大財團入股萬達商業，投資額分別是騰訊100億元，蘇寧、融創各95億元、京東50億元，合共340億元購入14%股份，按此推算，萬達商業估值為2429億元。

萬達商業透露，引入新戰略投資者後，公司將改名為萬達商管集團，並在1至2年內消化現有房地產業務，今後不再進行房地產開發，專注商場管理業務，各方亦同意繼續推進萬達商管盡快上市。京東相關人士表示，合作將不僅僅限於投資，騰訊、京東、萬達三方將共同利用智能化技術，為線下零售重構成本、效率和體驗，共創價值。

重新定位的萬達商管，將利用騰訊、蘇寧、京東線上流量和本身線下商業資源，展開多方面合作，共同打造線上線下(O2O)。

融合的中國「新消費」商業模式。騰訊、蘇寧等亦會利用資本力量，持續支持萬達商業加快發展，盡快實現1000間萬達廣場的目標。截至2017年底，萬達商業持有商業面積3151萬平方米，在中國開業的萬達廣場有235個，年客流31.9億人次。

作為主要投資方之一的蘇寧，昨亦發公告稱，先會收購投資者的持股，之後如有剩餘款項，蘇寧將把款項全數用於購買萬達集團轉讓的持股。

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