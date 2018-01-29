Fed本週將舉行政策會議 可能如何暗示3月升息？

聯準會 (Fed) 在本週將發布的聲明中，可能小幅轉變為偏向鷹派立場，證實市場的預期：3 月升息。

Jefferies 公司分析師西蒙斯 (Thomas Simons) 說，Fed 政策委員會委員可能有意送出溫和訊號，暗示 3 月會議中，可能升息。

Capital Economics 公司分析師皮爾斯 (Michael Pearce) 表示同意。他說 3 月升息的暗示，動作可能很小，甚至僅是語氣改變，動作無需太大。過去一個月，3 月升息的預期，在市場持續傳了開來。

Fed 將於週二與週三舉行政策會議，台北時間週四凌晨 03:00 將發布政策聲明，投資人將據以研判利率走勢。

自 12 月中舉行的上次 Fed 會議以來，核心通貨膨脹已見上升，這讓大多 Fed 委員支持今年將升息三次。

上週五，美國政府公布第四季個人消費支出物價指數 (PCE)--Fed 偏好的通貨膨脹指標 -- 上升 2.8%。該數據為通貨膨脹上升的最新證據。

分析師說，3 月升息的暗示，可能寓藏在會後聲明中，用以形容通貨膨脹的詞句之中。

Fed 在 12 月會議後的聲明中說：「經濟展望中的短期風險，似乎 "大致" 平衡。」

分析師說，在週三發布的會後聲明中，投資人觀望是否會移除 "大致" 措辭。

TD 證券公司分析師漢森 (Michael Hanson) 說，「若移除該措辭，市場將解讀為鷹派立場。」