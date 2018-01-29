◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧01月29日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00637L 元大滬深300正2 13720 0 00632R 元大台灣50反1 -5060 0 00655L 國泰中國A50正2 4718 0 0056 元大高股息 -4904 -38957 00633L 富邦上証正2 3489 0 2330 台積電 -2463 -3039 1314 中石化 2986 9315 2337 旺宏 -2403 -1612 2888 新光金 2667 19978 00639 富邦深100 -2179 -4473 2313 華通 2549 -4337 2891 中信金 -2073 -36197 00683L 元大美元指數正2 1954 0 2303 聯電 -2043 -35750 1305 華夏 1776 -1807 3037 欣興 -1686 -719 00673R 元大S&P原油反1 1751 0 2317 鴻海 -1231 -39471 1326 台化 1612 1522 2325 矽品 -1096 -5850 2881 富邦金 1581 6108 2489 瑞軒 -1045 -611 2371 大同 1519 4612 2323 中環 -1012 -4004 00643 群益深証中小 1343 3425 00676R 富邦臺灣加權反1 -991 0 2412 中華電 1341 4156 2376 技嘉 -948 3015 2353 宏碁 1239 11831 1402 遠東新 -946 -7382 6116 彩晶 1157 3780 6269 台郡 -912 -1299 3481 群創 1144 106851 2882 國泰金 -885 1205 2401 凌陽 1141 -1547 2311 日月光 -859 2688 2886 兆豐金 1008 19365 2354 鴻準 -832 -2638 006206 元大上證50 999 0 6202 盛群 -801 -448 2603 長榮 912 16560 0061 元大寶滬深 -789 -12821 3673 TPK-KY 867 944 00642U 元大S&P石油 -780 0 0050 元大台灣50 839 9204 1802 台玻 -780 -59 2002 中鋼 834 12994 2409 友達 -765 84270 00672L 元大S&P原油正2 833 0 1909 榮成 -739 -3461 2014 中鴻 829 8352 2448 晶電 -719 -12846 5521 工信 822 -1385 00708L 元大S&P黃金正2 -704 0 2492 華新科 779 -2889 2105 正新 -685 -7301 2345 智邦 697 -2560 00685L 群益臺灣加權正2 -665 0 3661 世芯-KY 683 931 006205 富邦上証 -647 0 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股