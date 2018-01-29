新聞

◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧01月29日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00637L 元大滬深300正2         13720         0    00632R 元大台灣50反1          -5060         0  
00655L 國泰中國A50正2          4718         0    0056   元大高股息             -4904    -38957  
00633L 富邦上証正2             3489         0    2330   台積電                 -2463     -3039  
1314   中石化                  2986      9315    2337   旺宏                   -2403     -1612  
2888   新光金                  2667     19978    00639  富邦深100              -2179     -4473  
2313   華通                    2549     -4337    2891   中信金                 -2073    -36197  
00683L 元大美元指數正2         1954         0    2303   聯電                   -2043    -35750  
1305   華夏                    1776     -1807    3037   欣興                   -1686      -719  
00673R 元大S&P原油反1          1751         0    2317   鴻海                   -1231    -39471  
1326   台化                    1612      1522    2325   矽品                   -1096     -5850  
2881   富邦金                  1581      6108    2489   瑞軒                   -1045      -611  
2371   大同                    1519      4612    2323   中環                   -1012     -4004  
00643  群益深証中小            1343      3425    00676R 富邦臺灣加權反1         -991         0  
2412   中華電                  1341      4156    2376   技嘉                    -948      3015  
2353   宏碁                    1239     11831    1402   遠東新                  -946     -7382  
6116   彩晶                    1157      3780    6269   台郡                    -912     -1299  
3481   群創                    1144    106851    2882   國泰金                  -885      1205  
2401   凌陽                    1141     -1547    2311   日月光                  -859      2688  
2886   兆豐金                  1008     19365    2354   鴻準                    -832     -2638  
006206 元大上證50               999         0    6202   盛群                    -801      -448  
2603   長榮                     912     16560    0061   元大寶滬深              -789    -12821  
3673   TPK-KY                   867       944    00642U 元大S&P石油             -780         0  
0050   元大台灣50               839      9204    1802   台玻                    -780       -59  
2002   中鋼                     834     12994    2409   友達                    -765     84270  
00672L 元大S&P原油正2           833         0    1909   榮成                    -739     -3461  
2014   中鴻                     829      8352    2448   晶電                    -719    -12846  
5521   工信                     822     -1385    00708L 元大S&P黃金正2          -704         0  
2492   華新科                   779     -2889    2105   正新                    -685     -7301  
2345   智邦                     697     -2560    00685L 群益臺灣加權正2         -665         0  
3661   世芯-KY                  683       931    006205 富邦上証                -647         0  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
留言載入中...

相關新聞