印度億萬富翁辛格兄弟被爛帳搞得焦頭爛額 遭投資人提告詐欺

知名的印度億萬富翁辛格兄弟（Malvinder Singh 和 Shivinder Singh）捲入一起涉嫌詐欺的國際訴訟，遭美國投資人在紐約高等法院提告挪用資產及脫產。

根據該國央行對的年度財政調查顯示，辛格兄弟旗下的金融服務公司 Religare 的貸款部門向一些看似獨立公司提供 21 筆貸款，但在同一天內，這些貸款至少有 3 億美元又回流到辛格兄弟旗下的公司。

辛格兄弟的事業版圖

辛格兄弟倆均畢業於美國杜克大學，共同掌管其祖父一手創立的非專利藥品製造商 Ranbaxy Laboratories，馬爾溫德是 Ranbaxy 的執行長， 舍溫德則運營著印度的連鎖醫院 Fortis Healthcare，這對兄弟並創立了金融服務公司 Religare。

辛格兄弟目前大約有 16 億美元的個人債務，迫使他們將出售旗下 Religare，及印度第 2 大醫院連鎖 Fortis Healthcare。據彭博社報導，投資人主要指控辛格兄弟藉由轉移 Religare 放貸的資金，用以解決債務，全案聽證會將於 3 月 20 日舉行。

Siguler 提告緣由

提告的是一家管理 126 億美元的私募股權公司 Siguler，該公司持有辛格兄弟旗下 Religare 子公司 Religare Finvest 6％的股份，要求法院停止 Religare Finvest 向辛格兄弟提供更多的資金，並阻止其母公司出售資產。這一訴訟旨在確保 Religare 有資金支付投資人的求償及應付金額。

儘管央行通知 Religare 應減少貸款，但 Religare Finvest 去年還是辛格兄弟旗下的公司提供了 7600 萬美元的貸款。

Siguler Guff 作為 Resurgence PE Investments 基金的投資人，握有 Religare Finvest 部分股權，並且是 Finvest 董事會的法人代表，在訴狀中表示，該公司計劃尋求仲裁來迫使母公司兌現原始投資協議，以約 4350 萬美元收購其股份。

此外，提告的文件中還指出 Religare Finvest 向辛格兄弟旗下控股公司購買短期債券，後者不斷轉移資金，並向銀行存入約 1.18 億美元作為辛格兄弟個人欠款的擔保保證金。

這起官司揭開了印度最受矚目的企業危機，Religare 近 5 億美元的市值因此蒸發，同時引發董事會董事紛紛請辭。

辛格兄弟旗下的 Religare 近 1 年來股價慘跌。

辛格兄弟目前正為出現違約風險的個人債務搞得焦頭爛額，企圖出售資產卻又卡在另一場官司，日本第一三共公司對辛格兄弟旗下的 Ranbaxy 10 年在出售期間的失實陳述求償 5 億美元，辛格兄弟還在為這場爭議性的官司進行辯護。