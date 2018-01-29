•專家型通才具有強大的優勢，其最大的特點是“遷移學習”，通過廣泛閱讀，掌握海量信息優勢。同時將眾多知識解構為若干基本原理，然後將基本原理在新領域重構應用。這種超級能力為大多數專家型人才所不及，埃隆·馬斯克（Elon Musk）就是這樣的通識天才。



•網絡平台的發展是不斷升級的，網絡1.0為信息平台，由門戶網站發表信息，以信息為主；網絡2.0為社交平台，網站可以互動交友，以社交為主；網絡3.0為交易平台，網站提供商務經營，以交易為主；網絡4.0為服務平台，網絡整合多種資源，以服務為主。



•舊事物與新事物都存在問題，但問題的性質是完全不同的。舊事物中的問題是衰退中的問題，很難從根本上解決。新事物中的問題是成長中的問題，可以通過不斷發展來解決。對新事物中的問題必須正確對待，允許其發展中自我解決。



•體系、系統、單元是不同維度的三個層次，最高層次是體系，為總體架構，屬頂層設計；中間層次是系統，為完整模塊，屬獨立結構，底基層次是單元，為組成元素，屬底層構件。三者層層組合相互協同，構建成為一個體系。

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